Com time misto e gol nos acréscimos, Bayern alcança 10ª vitória seguida no Alemão

Com um gol nos acréscimos da partida, o time misto do Bayern de Munique derrotou o Wolfsburg por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, e chegou à décima vitória consecutiva no Campeonato Alemão. O resultado deixa os visitantes ainda mais com a mão na taça, 21 pontos na frente do segundo colocado.

Após 23 partidas disputadas na competição, o Bayern de Munique foi a 59 pontos, contra 38 do Bayer Leverkusen, que está em segundo lugar. A derrota sofrida no final do jogo complica a situação do Wolfsburg, que está na 13ª colocação, com 24 pontos, a apenas um de distância da zona de rebaixamento.

Os anfitriões se aproveitaram de o Bayern estar com Hummels, Lewandowski, Boateng, Müller e Alaba no banco de reservas e saíram na frente, com gol de cabeça de Didavi, logo aos oito minutos de partida.

Robben chegou a errar um pênalti e desperdiçou a chance de o Bayern empatar no início da etapa final. O time visitante só foi marcar seu primeiro gol aos 20 minutos da etapa final, com Sandro Wagner.

A virada veio apenas no último minuto. Itter puxou o braço de Robben dentro da área e marcou pênalti. O centroavante Lewandowski, que havia entrado há pouco, bateu no canto esquerdo do goleiro e garantiu o triunfo.

O Bayern de Munique agora se concentra para o duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na terça-feira, receberá o Besiktas, da Turquia. Pelo Alemão, o time volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Hertha Berlin.

Também neste sábado, o Bayer Leverkusen conseguiu assumir a vice-liderança graças a uma vitória sobre o Hamburgo por 2 a 1, fora de casa. O time anfitrião é o penúltimo colocado, com 17 pontos.

Em um duelo contra o rebaixamento, o Freiburg conseguiu respirar mais aliviado e derrotou o Werder Bremen por 1 a 0, em casa. O time anfitrião foi a 28 pontos, em 12º lugar, enquanto que os visitantes estão em 15º com os mesmos 23 pontos do Mainz, o 16º e que abre a zona de rebaixamento.

O Hannover desperdiçou a oportunidade de entrar para a zona de classificação da Liga Europa ao empatar por 1 a 1 com o lanterna Colônia, fora de casa. O time visitante está em sétimo lugar, com 32 pontos, a dois de distância do Schalke 04. Os anfitriões estão em último com 14.