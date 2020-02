Com time alternativo, Grêmio estreia com vitória no segundo turno do Gaúcho

Depois de perder a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho para o Caxias, por 1 a 0, o Grêmio se reabilitou neste sábado ao bater o Juventude, na Arena, em Porto Alegre, por 3 a 0, e estrear bem no segundo turno do Estadual antes de debutar na Copa Libertadores.

Como faz seu primeiro jogo no torneio continental na próxima terça-feira, o técnico Renato Gaúcho optou por poupar alguns titulares, mas a equipe alternativa correspondeu e venceu sem dificuldade, construindo a vantagem ainda no primeiro tempo.

O Grêmio começou em alta velocidade e não demorou para abrir o placar. Aos oito minutos, Alisson lançou para Pepê, que tocou com categoria na saída do goleiro e marcou seu primeiro gol pelo time tricolor na temporada.

Ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, Caio Henrique invadiu a área e foi puxado pelo zagueiro Bruno Alves. O árbitro Anderson Darconco não teve dúvidas e marcou pênalti, que Diego Souza cobrou com tranquilidade para marcar o segundo.

Na segunda etapa, sob um Sol forte, o ritmo do jogo caiu e o Grêmio, que já tinha boa vantagem, optou por administrar a partida para não se desgastar demais. O Juventude não conseguia pressionar o adversário para buscar uma reação e se viu envolvido na posse de bola gremista até o apito final.

Na reta final, os mandantes ainda tiveram mais dois pênaltis. Primeiro, Aos 21 minutos, Pepê foi derrubado pelo goleiro Marcelo Carné, mas Alisson parou na defesa do goleiro. Depois, já nos acréscimos, Alisson foi derrubado por Eltinho e Luciano converteu para fechar o placar.

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o América de Cali, na Colômbia, pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores. Pelo Estadual, a equipe de Renato Gaúcho volta a campo no domingo para enfrentar o Pelotas, às 16 horas, fora de casa, na Boca do Lobo. No mesmo dia, mas às 17 horas, o Juventude enfrenta o São José, em casa, no Alfredo Jaconi.