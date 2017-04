Com suspeita de tendinite, Rodriguinho é dúvida no Corinthians

Rodriguinho se acostumou a uma triste rotina no CT Joaquim Grava e durante os jogos do Corinthians. Quase que diariamente, ele lida com dores durante as atividades e, muitas vezes, tem que ficar apenas na academia, fazendo fortalecimento muscular para minimizar o sofrimento no joelho esquerdo. Nesta quinta-feira, o jogador contou que existe a suspeita de ele estar com tendinite no local.

Ele não foi para o gramado no treino do dia, mas espera estar em condições de atuar no domingo, contra o Botafogo-SP, pelas quartas de final do Paulista. "Estou bem melhor do que achei que iria ficar depois do jogo. Estou suportando as dores e pretendo treinar para me sentir mais no ritmo. Fiquei um pouco fora por ter parado um certo período. Quero evoluir e fazer de tudo para jogar domingo", disse o meia, que não encarou a equipe de Ribeirão Preto, sábado passado.

Por enquanto, o jogador não passará por intervenção cirúrgica, mas admite que as dores têm afetado seu desempenho nos últimos jogos. "Sei que estou sentindo dores. A princípio fizemos só um exame clínico e eles acham que é uma tendinite, que me incomoda bastante e me limita. Estou fazendo de tudo para que essas dores possam parar e não necessite de cirurgia ou algo que me faça parar mais tempo", explicou.

Outro que luta contra problemas físicos é o meia Jadson. No caso dele, entretanto, a situação parece mais tranquila. O jogador reclamou de dores na coxa esquerda diante da Universidad de Chile e foi substituído para evitar maiores problemas. A tendência é que nesta sexta-feira ele vá para o gramado e treine normalmente.

Veja Também

Comentários