Com sofrimento, Atlético-MG derrota o Botafogo e se classifica à Libertadores

O Atlético-MG fez mais de 22 mil pessoas sofrerem, mas conseguiu garantir a classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Com gol de Cazares aos 17 minutos do primeiro tempo, o time mineiro venceu o Botafogo por 1 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, neste sábado, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

A classificação para a fase preliminar da competição sul-americana foi ainda mais sofrida porque o Atlético-PR venceu o Flamengo por 2 a 1, no Rio de Janeiro. Com 59 pontos, o Atlético-MG terminou na sexta colocação, dois a mais que o xará paranaense. Já o Botafogo ficou em nono lugar, com 51.

Dependendo apenas de si para conseguir a vaga na Libertadores, o Atlético-MG começou a partida com tudo e criou uma chance incrível aos três minutos. Leonardo Silva ajeitou para o meio da área e Ricardo Oliveira completou, mas Gustavo Bochecha salvou em cima da linha. No rebote, Elias mandou por cima.

O gol atleticano era questão de tempo e ele saiu aos 17 minutos. Emerson passou por Moisés pela direita e cruzou rasteiro. Cazares chegou de trás batendo no canto do goleiro paraguaio Gatito Fernández. O Botafogo melhorou na partida depois que o Atlético-MG abriu o placar, mas dava muitos espaços para o contra-ataque.

Aos 30 minutos, Chará cruzou forte e Ricardo Oliveira cabeceou com perigo. Na sequência, o camisa 9 cobrou falta, a bola passou no meio da barreira e Gatito Fernández espalmou. O Atlético-MG diminuiu o ritmo e só foi voltar a assustar em chute de Luan defendido pelo goleiro rival aos 47. No lance seguinte, Chará perdeu gol feito na marca do pênalti.

A etapa final começou movimentada no estádio Independência. Depois de Kieza desperdiçar uma boa oportunidade no contra-ataque, o Atlético-MG quase marcou o segundo gol com Luan. Cazares cobrou falta e o atacante, sem goleiro e em cima da linha, desviou de joelho por cima.

Aos 14 minutos, Chará fez grande jogada e rolou para Luan, que, de frente para o gol, furou na hora da finalização. O lance acordou o Botafogo, que passou a levar perigo. Marcinho cruzou e Rodrigo Pimpão cabeceou rente à trave de Victor. Aos 30, João Paulo chutou rasteiro e assustou o goleiro atleticano.

Ciente que o time caiu de produção, a torcida passou a cantar alto no estádio Independência. Sem querer dar chance para o azar, já que o Atlético-PR vencia o Flamengo no Rio de Janeiro, o Atlético-MG procurava administrar a posse da bola. O lance mais dramático veio aos 47 minutos. Rodrigo Pimpão cruzou e Kieza subiu livre dentro da pequena área, mas cabeceou ao lado da trave. A torcida atleticana comemorou como se fosse um gol.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 x 0 BOTAFOGO

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Leonardo Silva (Gabriel), Iago Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias (José Welison), Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira (Terans). Técnico: Levir Culpi.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Gustavo Bochecha (João Paulo), Matheus Fernandes e Marcos Vinícius (Leandrinho); Yuri (Ezequiel), Kieza e Rodrigo Pimpão. Técnico: Zé Ricardo.

GOL - Cazares, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leonardo Silva, Victor, Emerson e Elias (Atlético-MG); Yuri, Rodrigo Pimpão e Matheus Fernandes (Botafogo).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 313.452,00.

PÚBLICO - 22.365 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).