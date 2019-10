Com só uma tentativa, Darlan avança em 2º à final do arremesso de peso no Mundial

Darlan Romani nem precisou se esforçar muito para se classificar à final do arremesso de peso no Mundial, nesta quinta-feira, em Doha, no Estádio Internacional Khalifa. Logo em sua primeira tentativa, ele conseguiu superar a marca mínima exigida ao atingir 21,69 metros. Assim, decidiu abrir mão das suas tentativas seguintes.

A final do arremesso de peso no Mundial está agendada para começar às 14h05 (horário de Brasília) deste sábado. E Darlan avançou na segunda posição na classificação geral, com 21,69m, atrás apenas do neozelandês Tomas Walsh, com 21,92m, o líder do Grupo A no qualificatório, o mesmo do brasileiro. O campeão olímpico Ryan Crouser, dos Estados Unidos, foi primeiro no Grupo B e o terceiro no geral, com 21,67m.

"Já passamos a qualificação, muitos podem considerar que não, mas é uma etapa difícil, se garantir na final", disse Darlan. "Agora, a gente não pode falar nada antes, tem de esperar chegar dia 5", acrescentou o atleta, lembrando que no Mundial de 2016 havia ficado fora da final. "Errei bastante e a gente vai aprendendo até conseguir encaixar as pecinhas, aprende a se concentrar, aprende tudo, evolui", disse.

A classificação confirma a boa temporada, o segundo colocado no ranking mundial em 2019, com 22,61, que também é o recorde sul-americano, na etapa de Eugene, nos Estados Unidos, da Diamond League. Na liga, inclusive, ele foi o segundo colocado na classificação geral. "Você sabe que eles são os melhores do mundo. Mas daqui a um pouco você está entre eles. E são pessoas que trabalham diariamente e conquistam, tanto quanto a gente", disse.