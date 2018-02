Com show de Sornoza, Fluminense massacra o Salgueiro e avança na Copa do Brasil

Em sua melhor partida na temporada de 2018, o Fluminense carimbou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao golear o Salgueiro-PE pelo placar de 5 a 0, em partida realizada nesta quinta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O destaque ficou por conta do equatoriano Sornoza, com um gol e três assistências.

O Fluminense aguarda agora o vencedor de Juventude e Avaí - que se enfrentam na semana que vem, em Caxias do Sul (RS) - para saber quem será o seu adversário na próxima fase, que terá jogos de ida e volta.

O time carioca fez um primeiro tempo beirando a perfeição. Os comandados do técnico Abel Braga não deram qualquer chance para surpresas, envolveram o Salgueiro desde os primeiros minutos e jogaram um balde de água fria no adversário abrindo o placar logo aos seis minutos. Sornoza cruzou para Gilberto. O lateral partiu em velocidade pelo lado direito de campo, invadiu a área e mandou para o fundo das redes.

Sornoza estava afiado. O meia comandou o meio de campo e mostrou o motivo que leva Abel Braga a acreditar no seu potencial. Aos 19 minutos, o equatoriano deu bela assistência para Marcos Júnior, que parou no goleiro Mondragon. Na sobra, o próprio atacante empurrou para as redes e ampliou.

E o placar ainda foi pouco por tudo que o Fluminense fez na etapa inicial. Perdeu mais três oportunidades de marcar, enquanto que o Salgueiro só chegou em chutes de longa distância. Na melhor delas, Willian Anicete parou em Júlio César.

O panorama do segundo tempo não foi diferente. O Fluminense seguiu em ritmo intenso e voltou a marcar aos nove minutos. Jadson acionou Robinho pela direita. O atacante lançou para Pedro, que tentou o domínio, mas viu a bola sobrar para Gilberto. Em dia de artilheiro, ele bateu de esquerda para fazer mais um.

O quarto saiu aos 21 minutos. Marlon recebeu na esquerda e deu para Sornoza. O equatoriano deixou Robinho na cara do gol. O atacante só empurrou. O Salgueiro quase diminuiu com Richard, que jogou contra a própria meta, mas Júlio César salvou.

Antes do apito final, deu tempo para Sornoza fechar a sua noite com chave de ouro. Principal destaque do time, o meia tabelou com Pedro e tirou de Mondragon para dar números finais ao duelo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 5 x 0 SALGUEIRO-PE

FLUMINENSE - Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto, Richard (Mateus Norton), Jadson (Marlos Freitas), Sornoza e Marlon; Marcos Júnior (Robinho) e Pedro. Técnico: Abel Braga.

SALGUEIRO-PE - Mondragon; André (Dadá), Maurício, Luís Eduardo e Izado; Escuro, Juninho, Alexon e Jaildo; Piauí e Willian Anicete (Peu). Técnico: Paulo Júnior.

GOLS - Gilberto, aos 6, e Marcos Júnior, aos 19 minutos do primeiro tempo; Gilberto, aos 9, Robinho, aos 21, e Sornoza, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renato Chaves e Gum (Fluminense); Luís Eduardo, Izaldo e Escuro (Salgueiro-PE).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 69.280,00.

PÚBLICO - 2.560 pagantes.

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).