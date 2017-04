Com show de LeBron, Cavaliers supera desvantagem de 26 pontos e abre 3 a 0

O Cleveland Cavaliers estabeleceu um recorde nos playoffs da NBA ao superar uma desvantagem que era de 25 pontos no intervalo para derrotar o Indiana Pacers por 119 a 114, fora de casa, na noite de quinta-feira. A vitória deixou os atuais campeões em vantagem de 3 a 0 na série válida pela primeira rodada da Conferência Leste.

LeBron James foi o artífice da vitória ao concluir a noite com 41 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. Além disso, ultrapassou Kobe Bryant para se tornar o terceiro maior cestinha da história dos playoffs, com 5.670 pontos, 30 a mais do que o craque do Los Angeles Lakers.

Ele também igualou um recorde da liga ao ganhar a 20ª partida seguida na primeira rodada dos playoffs, se juntando nessa relação a outros três nomes do Lakers: Magic Johnson, Michael Cooper e James Worthy.

A impressionante virada estragou a grande noite de Paul George, que somou 36 pontos, além de 15 rebotes, uma marca pessoal na sua carreira, e nove assistências. Já Thaddeus Young acumulou 14 rebotes e 11 pontos pelo Pacers.

O Cavaliers chegou a estar perdendo por 26 pontos de diferença no primeiro tempo e foi ao intervalo sendo batido por 74 a 49. A margem é superior aos 21 pontos que o Baltimore Bullets reverteu em duelo com o Philadelphia Warriors nos playoffs em 1948.

LeBron marcou 13 pontos no terceiro quarto para aproximar o Cavaliers do Pacers - 91 a 84 -, fechando o período com um ataque de 17 a 4. Antes disso, a equipe de Indianápolis chegou a resistir, tanto que depois de os visitantes diminuírem a distância no placar para 77 a 62, os mandantes abriram 20 pontos.

O time de Cleveland assumiu a dianteira com uma ofensiva de 15 a 5 no último período e sentenciou o encontro com um 12 a 5. A última vez em que o Pacers liderou o placar foi a 5min15 do fim do quarto período, quando George converteu um arremesso de três, fazendo 104 a 103. Mas LeBron respondeu com uma bandeja e o Cavaliers não ficou mais atrás.

Essa á apenas a segunda ocasião na história do Pacers na NBA que o time perdeu os três primeiros encontros de umas série de sete jogos. A equipe também nunca levou uma "varrida" de 4 a 0 e tentará evitá-la no próximo domingo, em casa.

GRIZZLIES VENCE A PRIMEIRA - O Memphis Grizzlies encerrou uma sequência de dez derrotas nos playoffs ao superar, no Tennessee, o San Antonio Spurs por 105 a 94. Assim, diminuiu a desvantagem na série para 2 a 1 e deu a primeira vitória ao novato técnico David Fidzale na pós-temporada.

Além disso, essa foi o primeiro triunfo do Grizzlies sobre o Spurs nos playoffs desde abril de 2011, quando ganhou a série em seis jogos. O quarto duelo será disputado na noite de sábado.

Mike Conley anotou 24 pontos e distribuiu oito assistências. Marc Gasol e Zach Randolph contribuíram com 21 pontos cada para o Grizzlies, que derrotou o Spurs por 31 a 17 no terceiro quarto e chegou a ter vantagem de até 22 pontos durante o segundo tempo.

Kawhi Leonard, que anotou 32 e 37 pontos nos Jogos 1 e 2, respectivamente, foi limitado a 18. LaMarcus Aldridge somou 16 e Kyle Anderson anotou 15. O técnico do Spurs, Gregg Popovich, deu descanso a seus titulares durante quase todo o quarto período.

BUCKS ABRE VANTAGEM - O Milwaukee Bucks abriu vantagem de 2 a 1 na série pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste ao vencer fácil o Toronto Raptors por 104 a 77, em casa, na noite de quinta-feira. O quarto jogo está marcado para sábado, novamente no Bradley Center.

Khris Middleton marcou 20 pontos e Greg Monroe anotou 16 e obteve sete rebotes pelo Bucks, que conseguiu frear DeMar DeRozan e fechou o primeiro quarto vencendo por 32 a 12. O mais impressionante foi que o Bucks nem precisou tanto do seu astro, o grego Giannis Antetokounmpo, para garantir a vitória, tanto que ele fechou o duelo com 19 pontos e oito rebotes.

A noite foi de completo domínio do Bucks, que distribuiu a bola com eficiência, aproveitou as falhas da defesa do Raptors e dominou o garrafão. Confuso em quadra, o time canadense acertou apenas quatro de 18 disparos no primeiro quarto. Kyle Lowry somou 13 pontos e DeRozan anotou oito, mas não converteu nenhum dos oito arremessos de quadra que tentou.

JOGOS DE SEXTA - Os playoffs da NBA prosseguem nesta sexta-feira com três jogos: Chicago Bulls x Boston Celtics, Oklahoma City Thunder x Houston Rockets e Utah Jazz x Los Angeles Clippers. Bulls e Rockets lideram suas séries por 2 a 0, enquanto Jazz e Clippers estão empatados em 1 a 1.

Veja Também

Comentários