Com show de Antetokounmpo, Bucks derrotam Pacers e reagem após tropeços

O Milwaukee Bucks contou mais uma vez com o brilho de Giannis Antetokounmpo para vencer na temporada regular da NBA. O grego liderou os anfitriões no triunfo sobre o Indiana Pacers por 117 a 98, na noite desta quinta-feira. O resultado acabou com uma sequência inédita de duas derrotas seguidas dos Bucks, o melhor time do campeonato até agora.

Para superar estes tropeços, Antetokounmpo chamou a responsabilidade para si e anotou um "double-double" de 29 pontos e 12 rebotes. Foi ainda o cestinha da partida. Mas não se destacou sozinho. Khris Middleton contribuiu com 27 pontos e Brook Lopez registrou 13 pontos e seis rebotes.

Pelos Pacers, o principal jogador em quadra foi Myles Turner, responsável por 22 pontos. Bojan Bogdanovic anotou 17. Com o resultado, o time de Indiana perdeu a chance de encostar nos Bucks na liderança da Conferência Leste. Tem agora 42 vitórias e 24 derrotas e ocupa a terceira posição.

Os Bucks ampliaram o seu forte retrospecto alcançando a marca de 49 triunfos e apenas 16. É o time que mais venceu e o que menos perdeu na temporada até agora. Mas dois destes revezes foram recentes, para o Utah Jazz e para o Phoenix Suns, antes do triunfo sobre os Pacers.

No outro jogo da rodada desta quinta, Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers precisaram da prorrogação para a definição do jogo. E o Thunder, jogando em casa, se saiu melhor ao vencer por 129 a 121.

A partida foi marcada pelas grandes atuações individuais de Russell Westbrook e Paul George, pelos anfitriões, e Damian Lillard, dos Trail Blazers. Westbrook registrou 37 pontos, sete rebotes e três assistências, enquanto George obteve um "double-double" de 32 pontos e 14 rebotes.

Mas nenhum dos dois alcançou a marca de 51 pontos, obtida por Lillard, o cestinha da noite. Ele ainda contribuiu com cinco rebotes e nove assistências. E teve o apoio de CJ

McCollum, com seus 25 pontos e cinco rebotes.

O resultado esquentou a briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste, liderada pelo Golden State Warriors. Em terceiro, o Thunder soma 40 triunfos e 25 derrotas, contra uma campanha de 39 vitórias e 26 derrotas dos Trail Blazers, que ocupam a quinta colocação da tabela.

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder