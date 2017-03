Com seis gols argentinos, Inter de Milão faz 7 a 1 na Atalanta

Surpresa da atual edição do Campeonato Italiano, a Atalanta não perdia desde 15 de janeiro. Nos últimos sete jogos, sofrera apenas dois gols. Neste domingo, a porteira foi aberta. Num confronto direto com a Inter de Milão, na casa do rival, levou sonoros 7 a 1. Foram três gols de Icardi e outros três de Banega, ambos argentinos.

Icardi fez os três primeiros gols do jogo, todos antes dos 30 minutos do primeiro tempo, sendo o segundo deles de pênalti. Com isso, chegou a 20 gols no torneio, só atrás de Belotti, do Torino, que tem 22 e é o artilheiro do Italiano.

Meio-campista contratado junto ao Sevilla no início da temporada, Banega não está acostumado a muitos gols. Havia feito três no campeonato até este domingo, quando anotou outros três. Gagliardini, emprestado pela Atalanta à Inter em janeiro, marcou contra o ex-clube.

O jogo foi um duelo direto por uma vaga na Liga Europa. A Inter de Milão chegou aos 54 pontos, em quarto, ultrapassando a própria Atalanta, que tem 52, e a Lazio, que soma 53. Mas a equipe romana ainda joga por esta 28.ª rodada, contra o Torino, em casa, na segunda-feira.

VICE-LÍDER - Eliminado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o Napoli voltou suas atenções para o Campeonato Italiano e se recuperou. Jogando em casa, venceu o Crotone por 3 a 0, neste domingo, reassumindo a segunda colocação do torneio, com 60 pontos. A Roma, que tem 59, joga mais tarde contra o Palermo, na casa do rival.

Para vencer neste domingo, o Napoli contou com dois gols de pênalti. O primeiro marcado por Insigne e o segundo por Mertens, que havia começado a partida no banco de reservas. Foi o 19.º gol dele no torneio, aparecendo só atrás de Icardi e Belotti. Insigne depois marcou o terceiro.

Ainda neste domingo, o Chievo contou com gols de Cesar, Birsa, Pellissier e Inglese para vencer o Empoli por 3 a 0 em casa. A Udinese também venceu fácil, batendo o lanterna Pescara por 3 a 1 nos domínios do rival. Zapata, Jankto e Théréau foram às redes.

Em Florença, a Fiorentina contou com um gol de Kalinic aos 47 minutos do segundo tempo para vencer o Cagliari por 1 a 0 e seguir sonhando com a Liga Europa. A equipe viola tem 45 pontos, em oitavo, a oito da Lazio. Mais cedo, o Bologna ganhou do Sassuolo por 1 a 0 fora de casa.

O Campeonato Italiano praticamente não tem mais briga contra o rebaixamento. Pescara (12 pontos), Crotone (14) e Palermo (15) dificilmente escapam. O único que corre risco é o Empoli, com 22, enquanto o Genoa, em 16.º lugar, já tem 29 pontos.

