Com Sarah Menezes, seleção brasileira feminina de judô é definida para 2019

A seleção brasileira feminina de judô para a temporada de 2019 foi definida nesta quinta-feira. De olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão, o time foi escolhido em disputas realizadas em Lauro de Freitas (BA) no segundo dia da seletiva organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ). A equipe masculina havia sido definida na última quarta.

O destaque do dia foi Sarah Menezes, do Flamengo, que conseguiu uma vitória por ippon sobre Nathália Brígisa, do Sogipa-RS, na categoria ligeiro (-48kg). As duas conseguiram vagas na seleção. Quem também venceu com a pontuação máxima do judô foi Ketleyn Quadros no meio-médio (-63kg).

O segundo e último dia de Seletiva Olímpica de Judô - Projeto Tóquio 2020 - levou ao ginásio do Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, as judocas que buscavam 8 vagas na seleção principal feminina do Brasil para 2019.

Com os resultados da seletiva e com os classificados pelos ranking nacional e internacional, a seleção brasileira de judô será formada pelos seguintes atletas em 2019:

FEMININA

Ligeiro -48kg

Eduarda Francisco (Instituto Reação/FJERJ)

Sarah Menezes (CR Flamengo/FJERJ) > vaga via seletiva

Nathália Brígida (Sogipa/FGJ)

Meio-Leve -52kg

Jéssica Pereira (Instituto Reação/FJERJ)

Eleudis Valentim (EC Pinheiros/FPJudo)

Larissa Pimenta (EC Pinheiros/FPJudo) > vaga via seletiva

Leve -57kg

Rafaela Silva (Instituto Reação/FJERJ)

Tamires Crude (Instituro Reação/FJERJ)

Gilmara Prudêncio (Sogipa/FGJ) > vaga via seletiva

Meio-Médio -63kg

Alexia Castilhos (Sogipa/FGJ)

Ketleyn Quadros (Sogipa/FGJ) > vaga via seletiva

Médio -70kg

Maria Portela (Sogipa/FGJ)

Aine Schmidt (Sogipa/FGJ)

Amanda Oliveira (AD São Caetano/FPJudo) > vaga via seletiva

Meio-Pesado -78kg

Mayra Aguiar (Sogipa/FGJ)

Samanta Soares (EC Pinheiros/FPJudo)

Camila Ponce (Judô Aliança/FJMS) > vaga via seletiva

Pesado +78kg

Maria Suelen Altheman (EC Pinheiros/FPJudo)

Beatriz Souza (EC Pinheiros/FPJudo)

Camila Yamakawa (Clube Sakurá de Judô/FJMS)

Sibilla Faccholli (EC Pinheiros/FPJudo) > vaga via seletiva

MASCULINA

Ligeiro -60kg

Eric Takabatake (EC Pinheiros/FPJudo)

Phelipe Pelim (EC Pinheiros/FPJudo)

Ítalo Carvalho (AD Mazzili/FJM)

Felipe Kitadai (Sogipa/FGJ)

Meio-Leve -66kg

Daniel Cargnin (Sogipa/FGJ)

Charles Chibana (EC Pinheiros/FPJudo)

Diego Santos (Ass. Judô Ação/FEBAJU)

Michael Marcelino (SESI-SP/FPJudo)

Leve -73kg

Alex Pombo (Sogipa/FGJ)

Marcelo Contini (EC Pinheiros/FPJudo)

Eduardo Katsuhiro (Clube Paineiras do Morumby/FPJudo)

Meio-Médio -81kg

Eduardo Yudy Santos (EC Pinheiros/FPJudo)

Guilherme Schimidt (Academia Espaço Marques Guiness/FEMEJU)

Edu Lowgan Ramos (Ass. Judô e Moviemento/FSJ)

Médio -90kg

Eduardo Bettoni (Minas Tênis Clube/FMJ)

Giovanni Ferreira (EC Pinheiros/FPJudo)

Meio-Pesado -100kg

Rafael Buzacarini (Clube Paineiras do Morumby/FPJudo)

Leonardo Gonçalves (Sogipa/FGJ)

Pesado +100kg

David Moura (Instituto Reação/FJERJ)

Rafael Silva (EC Pinheiros/FPJudo)

Jonas Inocêncio (EC Pinheiros/FPJudo)

Ruan Isquierdo (Instituto Reação/FJERJ)