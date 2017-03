Com retorno de titulares, Carille tem só uma dúvida para escalar o Corinthians

O Corinthians pode ter força máxima para encarar o Botafogo-SP, neste sábado, às 18h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A dúvida é a presença do meia Rodriguinho, que sente dores no joelho e será reavaliado momentos antes da partida. Quanto aos demais, serão os jogadores que o técnico Fábio Carille considera como titulares. Caso Rodriguinho não tenha condições de jogo, Camacho será o seu substituto.

Nesta sexta-feira, Carille treinou o time com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Camacho, Jadson e Romero; Jô. Rodriguinho chegou a participar da primeira parte do treino no gramado, mas depois foi para a academia. "Ele está reclamando de dores no joelho faz um tempo, então achamos melhor ele ficar fazendo fortalecimento. É dúvida para o jogo", contou o treinador, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

A equipe terá pelo menos quatro novidades em relação ao time que derrotou o Linense por 3 a 1, na quarta-feira. Cássio está de volta após descanso, Fagner retornou da seleção brasileira, Pablo cumpriu suspensão e Maycon se recuperou de uma infecção intestinal. Rodriguinho também cumpriu suspensão na última rodada e pode voltar ao time, caso esteja recuperado das dores no joelho.

A partida pode marcar também a estreia do atacante Clayton. Carille confirmou que o jogador, que chegou por empréstimo do Atlético-MG ficará como opção no banco de reservas. "Ele será relacionado, sim. E pretendo usá-lo pelos lados, pois ele busca o fundo. Acompanho ele desde o Figueirense e tirei informações de sua passagem no Atlético-MG. Ele joga próximo do Jô e é uma boa opção para o ataque mais aprofundado", explicou o comandante corintiano.

Outra novidade na lista dos relacionados é o goleiro Walter, que ficou fora da primeira fase por causa de uma lesão na região do tórax. Ele foi inscrito na vaga de Matheus Vidotto.

Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto estão em fase final de recuperação e podem reforçar a equipe no domingo que vem, quando o time alvinegro recebe o Botafogo-SP, no Itaquerão, às 16h. "Esperamos contar com Marquinhos e o Giovanni domingo que vem e o Kazim vai esperar um pouco mais", disse Carille.

Quanto a Pedrinho, o garoto está fora do jogo deste sábado, por causa de uma lesão no tornozelo direito. Já Pedro Henrique está fora por causa de uma contusão na coxa ocorrida durante o treino desta sexta-feira, mas o clube ainda não divulgou maiores detalhes.

Confira a lista dos relacionados no Corinthians:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque;

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Guilherme Arana e Moisés;

Zagueiros: Pablo, Balbuena e Léo Santos;

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Fellipe Bastos, Marciel e Maycon;

Meias: Rodriguinho, Guilherme, Camacho e Jadson;

Atacantes: Romero, Léo Jabá, Jô e Clayton.

