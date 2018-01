Com reservas, Real Madrid empata com Numancia e avança às quartas da Copa do Rei

O Real Madrid colocou um time recheado de reservas nesta quarta-feira para a partida contra o Numancia, da segunda divisão, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Rei. O resultado no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, foi um frustrante empate por 2 a 2, mas o suficiente para garantir a classificação às quartas de final, já que na ida havia vencido por 3 a 0 como visitante.

Sem o ataque titular que conta com o português Cristiano Ronaldo e o francês Karim Benzema, e eventualmente o galês Gareth Bale, os dois gols do Real Madrid na partida foram marcados por Lucas Vázquez. Guillermo, também duas vezes, anotou para os visitantes, que foram para casa satisfeitos com o desempenho na capital espanhola.

De titular mesmo, o técnico francês Zinedine Zidane só colocou em campo o lateral-direito Carvajal. No banco de reservas ficaram os meias Kroos e Isco, o goleiro Navas e o volante brasileiro Casemiro. Mesmo desentrosado, o Real Madrid foi mais incisivo no ataque e conseguiu abrir o placar logo aos 10 minutos. Após cruzamento de Carvajal, Lucas Vázquez apareceu livre na área. O espanhol cabeceou firme, no chão, não dando chances ao goleiro Munir.

Mais tranquilo com a larga vantagem no placar agregado (4 a 0), o Real Madrid cadenciou o jogo até o final do primeiro tempo, mas sofreu o gol de empate pouco antes do intervalo. Em jogada de contra-ataque, Mateu aproveitou passe em profundidade pela lateral e só cruzou rasteiro para Guillermo, que havia acabado de entrar na partida, completar para o fundo das redes.

A volta para o segundo tempo foi parecida com o primeiro. O Real Madrid logo marcou mais um gol. Em jogada construída desde o campo defensivo, Kovacic pegou a bola antes da intermediária e avançou em velocidade, encontrando Asensio na lateral. O meia croata rolou para o companheiro de equipe, que cruzou alto para Mayoral. O jogador só ajeitou de cabeça para Lucas Vázquez aparecer e completar para as redes.

Em um roteiro igual, o Real Madrid controlou a maior parte das ações na segunda etapa, criou chances e viu o Numancia empatar nos minutos finais. Após a zaga merengue afastar bola levantada, Saúl pegou a sobra e realizou ótimo cruzamento pela esquerda. Guillermo apareceu para cabecear para o gol.

OUTROS JOGOS - Também nesta quarta-feira, mais duas partidas foram realizadas. A grande surpresa foi a eliminação do Villarreal para o Leganés, que chega às quartas de final da Copa do Rei pela primeira vez após 89 anos. O time perdeu por 2 a 1, fora de casa, mas avançou pelo gol qualificado por ter ganhado a ida, como mandante, por 1 a 0.

Sem dar chance para a zebra, o Alavés passou pelo Formentera, da terceira divisão. O clube do País Basco venceu em casa por 2 a 0 e tinha a vantagem de ter ganhado por 3 a 1 como visitante na semana passada.