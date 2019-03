Com reservas, Inter derrota o Aimoré e se mantém na vice-liderança do Gaúcho

Com reservas e comandado em campo por Rafael Sóbis, o Internacional derrotou o Aimoré, por 2 a 0, na tarde deste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Sarrafiori e o próprio Sóbis anotaram os gols da partida.

A opção de Odair Hellmann por reservas tem explicação. O Inter volta a campo no meio de semana em compromisso pela Copa Libertadores. Com expectativa de mais de 40 mil torcedores, a equipe recebe o Alianza Lima, do Peru, na quarta-feira, às 21h30. No próximo final de semana, os colorados encaram o clássico Gre-Nal.

Com a sexta vitória em nove jogos, o Inter se manteve na vice-liderança do Estadual, com 19 pontos, quatro atrás do rival Grêmio, que lidera. O Aimoré, por sua vez, segue realizando campanha segura, com 12 pontos, em quinto lugar.

Entre os 11 reservas que começaram jogando pelo lado colorado, Sóbis e D'Alessandro comandaram o ataque colorado no começo da partida. A dupla criou duas boas oportunidades antes dos dez minutos e obrigou Pitol a trabalhar.

O Inter não sentia a falta de entrosamento e continuava em cima do adversário. Depois de cruzamento de Bruno, Neílton finalizou de primeira e acertou a trave. Quando o Aimoré conseguiu equilibrar o jogo, o Inter adiantou a marcação e abriu o placar. Após bola recuperada por Sóbis, a defesa do time de São Leopoldo não afastou e D'Alessandro ficou com a sobra. O argentino acionou o compatriota Sarrafiori, que finalizou colocado, marcando belo gol aos 25 minutos.

Apesar da desvantagem, o Aimoré cresceu e obrigou Daniel a trabalhar duas vezes. Primeiro, em cobrança de falta de Gian, depois em chute de fora da área de Wagner. Antes do intervalo, o time visitante quase chegou ao empate em finalização de Leandro Canhoto.

O segundo tempo começou quente com ritmo forte entre as duas equipes. O Aimoré teve duas oportunidades. Logo no primeiro minuto, Marco Antônio não aproveitou cruzamento da direita e, na pequena área, emendou para fora. Depois, em outro passe rasteiro que atravessou a área, desta vez, pela esquerda, Emerson Santos se atrapalhou na passada e mandou para fora, quase marcando contra. A resposta colorada veio na classe de D'Alessandro. Após roubada na saída de bola, o argentino foi acionado pela esquerda e tentou um toque por cima de Pitol, errando a meta por pouco.

Aos poucos, o Inter retomou o controle da partida e voltou a ficar perto de marcar. Uendel e Sóbis, ambos na pequena área, perderam boas chances de ampliar.

Em meio ao marasmo do jogo, Sóbis apareceu com categoria para ampliar, aos 35 minutos. O atacante recebeu de Wellington Silva e tocou por cobertura para marcar. Foi o 50.º gol do atacante com a camisa colorada.

No restante da partida, nomes com poucas oportunidades no elenco como Camilo, Wellington Silva e Tréllez entraram em campo para somar minutos e ganhar ritmo.