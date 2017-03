Com reservas, Fluminense supera Boavista na estreia na Taça Rio

O Fluminense visitou o Boavista no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, e mostrou que mesmo com uma escalação reserva, tem um elenco bastante superior aos dos clubes considerados menores do Estado. Na noite deste domingo, o time de Abel Braga venceu por 2 a 0, no jogo que fechou a primeira rodada da Taça Rio.

Já garantido nas semifinais do Campeonato Carioca por ter sido o campeão da Taça Guanabara, o Fluminense deixou essa partida em segundo plano, pois o principal objetivo do time passou a ser a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o clube precisa de uma vitória ou empate sem gols em Edson Passos para eliminar o Criciúma na terceira fase. No jogo de ida, realizado em Santa Catarina, as equipes empataram por 1 a 1.

Com um time praticamente todo de reservas, os comandados de Abel Braga fizeram um primeiro tempo muito morno. Mesmo sendo o mandante do jogo, o Boavista não levou perigo ao goleiro Diego Cavalieri, que voltou à meta após 45 dias se recuperando de uma lesão muscular.

O único lance de perigo dos primeiros 45 minutos foi do clube de Saquarema. Sem conseguir entrar na área, Mosquito resolveu arriscar de longe, mas o goleiro do Fluminense segurou sem muita dificuldade.

Somente no segundo tempo, aos oito minutos, Felipe trabalhou. Após cruzamento de Marquinhos Calazans, Reginaldo cabeceou com força, mas o goleiro do Boavista conseguiu fazer a defesa. Mesmo com o jogo bem parado, o Fluminense conseguiu o seu gol aos 27 minutos. Richarlison recebeu de Marquinhos Calazans e fez grande jogada individual. O chute, de esquerda, saiu fraco, mas o suficiente para enganar Felipe e entrar no canto da meta.

O gol serviu para animar os jogadores e aos 32 minutos, Renato também deixou sua marca. O lateral tabelou com Richarlison e chutou sem chances de defesa, definindo o triunfo do Fluminense por 2 a 0.

Os próximos compromissos dos dois times serão pela terceira fase da Copa do Brasil. O Boavista vai até Recife para enfrentar o Sport, na quarta-feira, às 21h45. No mesmo dia, mas às 19h30, o Fluminense recebe o Criciúma em Edson Passos. Pelo Carioca, o time de Saquarema visita o Bangu em Moça Bonita, no sábado, às 15h30. Já o clube de Laranjeiras recebe o Nova Iguaçu, no domingo, às 16 horas.

FICHA TÉCNICA:

BOAVISTA 0 X 2 FLUMINENSE

BOAVISTA - Felipe; Lucas Rocha, Gustavo Geladeira, Anderson Luiz e Christiano (Leandrão); Willian Maranhão, Vítor Faísca (Maicon), Thiaguinho e Fellype Gabriel (Pedro Botelho); Mosquito e Robert. Técnico: Joel Santana.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Renato, Reginaldo, Nogueira e Marquinhos Calazans; Pierre (Luiz Fernando), Wendel e Marquinho; Marcos Júnior, Lucas Fernandes (Pedro Guilherme) e Richarlison (Maranhão). Técnico: Abel Braga.

GOLS - Richarlison, aos 27 e Renato, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Christiano, Vítor Faísca e Willian Magrão (Boavista); Marquinhos Calazans, Pierre, Richarlison e Wendel (Fluminense).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 2.265 pagantes.

LOCAL - Estádio Elcyr Resende, em Saquarema.

