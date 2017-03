Com reservas, Flamengo só empata com o Volta Redonda pela Taça Rio

Com um time reserva, o Flamengo só empatou com o Volta Redonda por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O resultado manteve o Flamengo na liderança isolada do Grupo B, com 11 pontos. De qualquer forma, o time já está classificado às semifinais do Campeonato Carioca, independentemente da sua campanha no segundo turno.

Agora, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense no domingo, pela sexta rodada, em Cariacica. O Volta Redonda dorme na vice-liderança do Grupo C, com sete pontos, três atrás do Fluminense, com dez.

O JOGO - De olho no clássico, o Flamengo entrou em campo cheio de reservas, incluindo seis jogadores campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, na época comandados pelo técnico Zé Ricardo. Ele justificou a medida como uma oportunidade para os garotos ganharem rodagem.

As primeiras chances foram do time da casa. Aos cinco minutos, em um chute forte de Marcelo, que passou perto da trave, e aos 17, quando Luã Lúcio pegou de primeira e acertou o travessão do goleiro Thiago. Mas quando chegou na frente, o Flamengo foi implacável. Cafu recebeu dentro da área e ajeitou para trás para o chute certeiro de Felipe Vizeu, abrindo o placar aos 36 minutos.

No segundo tempo, o Volta Redonda manteve a pressão na saída de bola. Aos cinco minutos deu trabalho em um cruzamento de Marcelo e que Renê aliviou na pequena área. Aos 16 minutos, empatou. Após levantamento do lado esquerdo em cobrança de falta, o zagueiro Luan apareceu entre os zagueiros e testou no canto. Thiago até saltou, mas não alcançou a bola.

O gol animou o Volta Redonda, que manteve a pressão. Zé Ricardo tentou por medo no adversário com a entrada do atacante Leandro Damião no lugar de Matheus Sávio. Mas a mudança não mudou o panorama do jogo, porque o time flamenguista era muito lento na saída da defesa para o ataque. O Volta Redonda cansou e diminuiu o ritmo e não se arriscou mais na frente.

FICHA TÉCNICA:

VOLTA REDONDA 1 X 1 FLAMENGO

VOLTA REDONDA - Douglas; Henrique, Luan, Mailson e Cristiano; Pablo, João Cleriston, Marcelo e Diego Souza (Gustavo); Luã Lúcio (Pedro Rocha) e Pipico (Caio Cézar). Técnico: Felipe Surian.

FLAMENGO - Thiago; Rodinei, Léo Duarte, Donatti e Renê; Ronaldo, Cuéllar, Matheus Sávio (Leandro Damião) e Mancuello (Lucas Paquetá); Cafu (Marcelo Cirino) e Felipe Vizeu. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Felipe Vizeu aos 36 minutos do primeiro tempo. Luan, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

CARTÃO AMARELO - Ronaldo (Flamengo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

