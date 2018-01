Com reservas, Chelsea só empata com Norwich e fará 'replay' na Copa da Inglaterra

Com um time repleto de reservas, o Chelsea decepcionou e só empatou sem gols com o Norwich, da segunda divisão inglesa, neste sábado, na casa do adversário, o estádio Carrow Road. Desta forma, terá que enfrentar o adversário de novo, desta vez no estádio Stamford Bridge, em Londres, para decidir quem avançar à quarta fase da Copa da Inglaterra.

Com três brasileiros em campo - David Luiz, Kennedy e Willian - O Chelsea fez um jogo pouquíssimo inspirado, especialmente no primeiro tempo, quando sequer não ameaçou o gol adversário e ainda levou alguns sustos.

Na etapa final, o time do técnico italiano Antonio Conte saiu mais para o jogo e teve algumas chances para abrir o placar, principalmente nos chutes de fora da área de Willian. David Luiz, em cobrança de falta, também levou perigo à meta do goleiro Gunn, mas o placar não saiu do zero, o que acabou sendo justo pelo o que os dois times jogaram.