Com reservas, Atlético de Madrid só empata com time da 3ª divisão na Copa do Rei

O Atlético de Madrid não passou de um empate por 1 a 1 diante do Elche nesta quarta-feira, pela Copa do Rei. Com um time reserva em campo, os madrilenhos decepcionaram diante do rival da terceira divisão nacional, mas ainda assim ficaram mais próximos da vaga nas oitavas de final do torneio.

Com o resultado, o Atlético pode até ficar no empate sem gols diante do frágil adversário no duelo de volta, que acontecerá no fim de novembro, em Madri, para garantir a classificação. Agora, porém, as atenções voltam-se para o Campeonato Espanhol, pelo qual a equipe encara o Villarreal, em casa, no sábado.

Mesmo com uma escalação formada apenas por reservas, o Atlético começou melhor nesta quarta-feira e não demorou para sair na frente. Aos 16 minutos, José Giménez aproveitou sobra e cruzou da direita para Thomas Partey, que apareceu sozinho na área para marcar.

A vantagem tranquilizou o Atlético, que levou o duelo em ritmo de treino. Até ser castigado pelo Elche no segundo tempo. Aos seis minutos, Lolo cobrou pênalti no meio do gol e selou o resultado.

Nas outras partidas desta quarta-feira pela Copa do Rei, destaque para o Villarreal, que foi surpreendido pelo pequeno Ponferradina, da terceira divisão nacional, e caiu fora de casa por 1 a 0. Agora, o time amarelo precisará vencer por dois gols de diferença na volta, em casa, se quiser garantir vaga nas oitavas de final do torneio.

Outro que não teve vida fácil foi o Athletic Bilbao, que visitou o Formentera, também da terceira divisão, e ficou apenas no empate por 1 a 1. O Celta de Vigo, por sua vez, visitou o Eibar e venceu por 2 a 1, assim como o Leganés diante do Valladolid, também fora de casa.