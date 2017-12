Com reservas, Arsenal bate o West Ham e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa

O Arsenal nem precisou de seus titulares para avançar às semifinais da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, a equipe recebeu o West Ham e, mesmo sem nomes como Alexis Sánchez, Özil e outros, levou a melhor por 1 a 0. Welbeck marcou o gol solitário que garantiu a classificação dos anfitriões.

O Arsenal sofreu no início da partida para criar oportunidades e só levou perigo aos 37 minutos, com Kolasinac, em chute de fora da área. Um minuto depois, o mesmo lateral foi à linha de fundo e cruzou para Walcott, que mergulhou e cabeceou para fora.

De tanto insistir, os donos da casa finalmente marcaram o primeiro aos 41 minutos. Debuchy foi lançado pela direita e ajeitou de cabeça para a área. Welbeck dividiu pelo alto e aproveitou a sobra para marcar.

Com a vantagem, o Arsenal tratou de recuar na etapa final, com o claro propósito de não deixar o West Ham jogar. E deu certo. O time visitante pouco criou e levou perigo ao gol de Ospina em apenas uma oportunidade. Cresswell, de falta, jogou para fora a única chance da equipe.

Após garantir a classificação, o Arsenal volta as atenções para o Campeonato Inglês, pelo qual recebe o Liverpool na sexta-feira, em confronto direto pela vaga na Liga dos Campeões. Já o West Ham joga no dia seguinte, diante do Newcastle, em casa, também em duelo direto, mas para fugir da zona de rebaixamento.