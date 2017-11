Com recorde pessoal de Harden, Rockets arrasa Jazz e segue na ponta do Oeste

Com direito a recorde pessoal de James Harden, o Houston Rockets arrasou o Utah Jazz por 137 a 110, em casa, em um dos jogos da rodada deste domingo à noite na NBA. O astro marcou 57 pontos, maior pontuação em um jogo em toda a sua carreira, e assim foi altamente decisivo para a conquista do resultado que manteve o seu time na liderança da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos.

Foi a oitava vitória em 11 partidas do Rockets nesta temporada regular da competição. Já o Jazz passou a contabilizar cinco derrotas em dez partidas e figura na oitava posição do Oeste, fechando a zona de classificação aos playoffs.

Para abrilhantar ainda mais a sua atuação de gala, Harden garantiu um "double-double" ao distribuir 13 assistências. E a mão do astro estava realmente "calibrada" na noite deste domingo, pois ele acertou 19 dos 25 arremessos de quadra, sendo que converteu sete de oito tentativas da linha dos três e 11 de 12 lances livres.

Desta forma, Harden fez quase o triplo de pontos do segundo maior cestinha de sua equipe, que foi Eric Gordon com 20 ao total. O brasileiro Nenê, por sua vez, saiu do banco e também teve boa atuação ao marcar 13 pontos, pegar quatro rebotes e dar duas assistências nos 19 minutos em que esteve em quadra.

Pelo lado do Jazz, o suplente Donovan Mitchell, com 17 pontos, foi o maior cestinha do time, que acabou sendo atropelado pelos donos da casa nos três primeiros períodos do duelo, antes de os mandantes poderem se dar ao luxo de administrarem a sua grande vantagem no último quarto da partida.

CELTICS VENCE A 8ª SEGUIDA - Se o Rockets se manteve no topo do Oeste, o Boston Celtics assegurou a sua permanência na liderança da Conferência Leste ao bater o Orlando Magic por 104 a 88, fora de casa, em outro duelo da rodada deste domingo.

Agora a equipe de Massachusetts acumula oito vitórias em dez partidas disputadas, sendo que este foi o seu oitavo triunfo consecutivo, enquanto o time da Flórida sofreu a sua quarta derrota no mesmo número de confrontos e ocupa o terceiro lugar do Leste.

Para ampliar a sua série vencedora, o Celtics foi impulsionado por uma forte atuação coletiva, com seis jogadores marcando dez ou mais pontos. O cestinha do time foi Jaylen Brown, com 18, sendo que ele ainda apanhou dez rebotes. Al Horford também fez um "double-double" com 14 pontos e dez rebotes, enquanto Kyrie Irving marcou 11 pontos e pegou cinco assistências.

Pelo Magic, Aaron Gordon foi o maior destaque, com 18 pontos e 12 rebotes, enquanto Nikola Vucevic também contabilizou dois dígitos em dois fundamentos ao marcar 13 pontos e apanhar dez rebotes, sendo que ainda fez sete assistências.

LANTERNA BATE O CAVALIERS - Dois dias depois de ter visto LeBron James dar um show com 57 pontos na vitória por 130 a 122 sobre o Washington Wizards, fora de casa, o Cleveland Cavaliers decepcionou a sua torcida ao cair diante do Atlanta Hawks, lanterna do Leste, por 117 a 115, como mandante, em outro duelo da rodada deste domingo.

Mesmo com o triunfo expressivo sobre os atuais vice-campeões da NBA, o Hawks seguiu no último lugar da conferência, agora com duas vitórias em dez confrontos, enquanto o Cavaliers é apenas o 12º do Leste, com seis derrotas em dez partidas.

Ainda sofrendo com os efeitos da saída de Kyrie Irving para o Celtics após o final da última temporada, o time de Cleveland viu LeBron demorar para engrenar em quadra, mas mesmo assim o astro fez um "double-double" de 26 pontos e 13 assistências.

Dwyane Wade, por sua vez, também foi bem pela equipe da casa com 25 pontos, 11 rebotes e seis assistências, mas o Hawks teve uma atuação coletiva muito melhor, com sete jogadores marcando 12 ou mais pontos. Um deles foi alemão Dennis Schroder, cestinha do confronto, com 28 pontos, sendo que ele ficou muito próximo de contabilizar dois dígitos em dois fundamentos ao somar nove assistências.

O Minnesota Timberwolves, por sua vez, assumiu a vice-liderança do Oeste ao bater o Charlotte Hornets por 112 a 94, em casa, e passar a contabilizar sete vitórias em dez jogos. Com o mesmo retrospecto, mas em terceiro lugar, o campeão Golden State Warriors jogará nesta segunda-feira, também como mandante, contra o Miami Heat.

Confira os resultados da rodada deste domingo:

Cleveland Cavaliers 117 x 115 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 101 x 104 Miami Heat

Orlando Magic 88 x 104 Boston Celtics

Toronto Raptors 96 x 107 Washington Wizards

Houston Rockets 137 x 110 Utah Jazz

San Antonio Spurs 112 x 95 Phoenix Suns

New York Knicks 108 x 101 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 112 x 94 Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers 103 x 99 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 107 x 102 Memphis Grizzlies

Confira os jogos desta segunda-feira:

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Phoenix Suns x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Miami Heat