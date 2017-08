Com recorde de inscritos, Jogos Abertos iniciam com festa na Capital

Atletas dos 39º Jogos Abertos de Campo Grande iniciaram ontem (29) a competição com festa na quadra do Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte), que além do desfile das equipes, contou com apresentações culturais e jogos.

A noite marcou o início da competição, que é uma referência para esporte adulto, como comentou o prefeito Marquinhos Trad. “Estamos recepcionando hoje cerca de mil atletas, que competirão em mais de 10 locais em todas as modalidades. Conseguimos reunir 44 equipes das 104 inscritas e tudo isso é um recorde para o esporte campo-grandense no nível adulto”, declarou, desejando harmonia nas partidas. “Que possa existir a mais absoluta harmonia porque o esporte foi feito para agregar e unir”, complementou.

Os Jogos Abertos reúnem neste ano 1.229 inscritos e têm sido a principal competição em Mato Grosso do Sul no nível adulto. Prova disso são as equipes de municípios vizinhos como Maracaju, Sidrolândia, Aquidauana, Corumbá e atletas da Capital do Mato Grosso, Cuiabá.

Em sua fala, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, exaltou a participação das equipes. “Este é um evento em que todos têm a oportunidade de participar. É um evento democrático. Temos universidade, empresas, escolas, bairros, e o Janjão é este símbolo: um atleta olímpico que ganhou diversas premiações e está aqui hoje participando dos Jogos Abertos e o evento conta com uma amplitude que ultrapassa a Capital, trazendo atletas de diversos municípios. A minha felicidade maior é porque estamos usando o Centro Municipal com vocês, nossos atletas e por tudo mostra que o nosso evento é um sucesso”, avaliou.

Para diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, declarou que os jogos celebram o esporte como instrumento de confraternização e elogia a gestão. “Eu tive a oportunidade de jogar nesta competição diversos anos e sei da importância do congraçamento entre atletas e equipes. E aproveito para parabenizar o prefeito pelo investimento no esporte, que em tão pouco tempo está apresentando resultado como esta casa, que era um anseio para os esportistas”, opinou.

Emocionado, o técnico da equipe da UCDB, Luiz Magalhães, acendeu a pira olímpica. “Eu já competi e participei como técnico dos jogos durante muitos anos e nunca tinha participado desta simbologia. É muito emocionante. Passa um filme na cabeça, com as lembranças dos jogos e competições”, confidenciou.

A noite contou com os jogos de basquetebol onde a equipe da UCDB levou a melhor ganhando de 103 a 39 contra Maracaju Atlético Clube. Nesta quinta-feira (31) iniciam as partidas na modalidade de futsal, que acontecerão no ginásio do Colégio Oswaldo Tognini, a partir das 18h30.

