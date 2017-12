Com Raí, São Paulo volta a investir em conversas com o Fluminense por Scarpa

A primeira semana de Raí como diretor executivo de futebol do São Paulo deixou o clube animado com a possibilidade de ter Gustavo Scarpa, do Fluminense, em seu elenco para 2018. Após uma primeira negativa, o time paulista prepara uma nova oferta, que deve ser entregue pessoalmente pelo diretor na capital carioca.

O São Paulo quer aproveitar que as conversas do Fluminense com Corinthians e Palmeiras parecem ter esfriado para fazer uma segunda tentativa e tentar fechar o acerto. Na primeira, quando Vinicius Pinotti ainda era dirigente, o time do Morumbi ofereceu cerca de R$ 11 milhões mais três jogadores (Buffarini, Junior Tavares e Lucas Fernandes) para ter Scarpa, mas o Flu recusou.

As conversas foram retomadas por Raí. E a tendência é que agora o São Paulo ofereça atletas mais experientes para tentar trazer o meia. A principal negociação concluída no São Paulo para 2018 é a garantia de permanência de Jucilei, que estava emprestado até o fim deste ano e agora tem contrato de quatro anos com o time tricolor. O clube ainda não comunicou oficialmente a compra.

Além dele, o time já garantiu o retorno de Reinaldo, que atuou emprestado à Chapecoense, e a permanência de Edimar, que também estava emprestado até o fim deste ano. Morato, que se recupera de cirurgia, também teve seu vínculo aumentado no clube tricolor.