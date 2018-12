Com Rafaela Silva, Brasil vence Japão no 1º dia do Desafio Internacional de Judô

Com a presença de Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio/2016, a seleção brasileira de judô abriu com vitória o primeiro dos dois dias de confronto por equipes mistas contra o Japão pelo Desafio Internacional, realizado em Lauro de Freitas, no interior da Bahia. Os anfitriões conseguiram cinco vitórias em sete lutas para conquistar a vitória nesta quinta-feira no Centro Pan-Americano de Judô. Os dois países se enfrentarão novamente nesta sexta-feira, a partir das 18 horas (de Brasília).

O primeiro combate do dia foi marcado pelo equilíbrio entre Koitaro Matsutani e Leonardo Gonçalves. O japonês abriu um waza-ari de vantagem no início da luta, mas Leo conseguiu reagir. Empatou com o outro waza-ari e, no golden score, finalizou o duelo com uma chave de braço. Na segunda luta, Beatriz Souza se impôs e venceu Tomoni Etani por ippon, abrindo 2 a 0 para o Brasil, que ampliou a vantagem com a vitória de Giovani "Pezão" Ferreira por waza-ari sobre Jumpei Igarashi.

"Lutei bem, consegui entrar alguns golpes, tomei alguns sustos, mas é normal. Estou feliz por ter conseguido lutar bem e o resultado me deixa mais feliz pela vitória", comentou Giovani que, há uma semana, garantiu uma vaga na seleção brasileira ao vencer a última seletiva do ciclo Tóquio/2020. "É um momento único na minha vida. Semana passada fui campeão da seletiva olímpica e essa estreia com a seleção principal concretizada marca esse novo ciclo na minha vida".

Na quarta luta, Maria Portela garantiu o ponto decisivo em luta acirrada contra Sae Tasaka. A brasileira chegou a ficar em desvantagem nas punições, mas buscou mais ataques e conseguiu uma projeção depois de quatro minutos de golden score para marcar o waza-ari e despedir-se de 2018 com vitória.

"Venho de várias competições seguidas, estava me sentindo um pouco cansada e eu gostei da sensação que eu tive ali dentro. Estava num golden score bem longo, mas eu queria muito vencer. Reviveu isso dentro de mim e fazia tempo que eu não tinha essa sensação", descreveu Maria Portela, que veio direto da China, onde disputou o World Masters de Guangzhou no último final de semana. "Essa equipe do Japão não é a principal, mas é forte, a gente não pode bobear. Fiquei muito feliz de fechar o ano assim".

Nas últimas três lutas, Rafaela Silva (57kg) venceu Kana Suzuki nas punições fazendo o quinto ponto brasileiro. O Japão descontou com seus pesos leves (73kg) Daiki Mitsui, que bateu Eduardo Katsuhiro, e Yuya Sato, que derrotou David Lima.