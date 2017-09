Jogos Radicais Urbanos serão lançados nesta terça-feira

O Parque das Nações Indígenas e o Parque Estadual do Prosa serão o cenário de belezas naturais dos Jogos Radicais Urbanos que serão disputados pela primeira vez em Campo Grande.

A competição, que reunirá os melhores do país nas modalidades de stand up paddle, corrida de trilha e mountain bike, acontecerá de 17 a 19 de novembro, e será lançado nesta terça-feira (26), às 8h30, no Hotel Deville Prime. O evento é promovido pela Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com parceria de empresas privadas.

As inscrições serão online e iniciam dia 1º de outubro. A expectativa é movimentar 800 atletas, 450 para corrida de trilha, 200 para mountain bike e sendo 150 para stand up paddle que receberá a 4ª da etapa do Circuito Nacional em 2017. O evento é promovido pela Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado de MS e contam com a parceria de empresas privadas.

O diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) Rodrigo Terra observa que já nesta primeira edição haverá uma estrutura de competição de alto nível. “A competição estará acontecendo em um dos pontos turísticos mais belos e mais visitados de Campo Grande, considerado um dos maiores parques urbanos do mundo em uma área de 119 hectares”, destacou Rodrigo, referindo-se ao Parque das Nações Indígenas.

Parque do Prosa

A prova ainda tem passagem por nascentes, terrenos acidentados, trechos com mata pouco explorada e animais silvestres, passando pelo Parque Estadual do Prosa, que possui uma área de 135 hectares.

