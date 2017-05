Com problemas musculares, Marcos Rocha e Leonardo Silva desfalcam o Atlético-MG

O Atlético Mineiro terá desfalques de peso no seu sistema defensivo na estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Roger Machado divulgou a lista de relacionados para o duelo de sábado com o Flamengo, no Maracanã, e não incluiu o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Leonardo Silva, ambos com problemas musculares.

A situação de Leonardo Silva é a que mais preocupa. O veterano zagueiro foi vetado pelo departamento médico do Atlético-MG por causa de dores na região posterior da coxa direita, com suspeita de lesão, algo que poderá ser determinado através de exames médicos. Neste sábado, a sua vaga será ocupada por Felipe Santana, que formará a dupla de zaga com Gabriel.

Já Marcos Rocha será poupado pela comissão técnicas atleticana por estar com fadiga muscular. A decisão tem relação com a sequência de jogos, pois na próxima terça-feira o time vai receber o argentino Godoy Cruz pela rodada final do Grupo 6 da Copa Libertadores - o Atlético precisa da vitória para avançar às oitavas de final da competição em primeiro lugar.

Sem Marcos Rocha, a lateral direita será ocupada por Carlos César. De resto, o Atlético vai entrar em campo com a mesma formação que superou o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro. Assim, o time vai jogar com: Victor; Carlos César, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Adilson, Elias e Otero; Robinho e Fred.

Além de Marcos Rocha e Leonardo Silva, o outro desfalque do Atlético vai ser o zagueiro equatoriano Erazo, que cumprirá a primeira de duas partidas de suspensão pela expulsão na finalíssima da Copa do Brasil de 2016.

Confira a lista de relacionados do Atlético para o duelo com o Flamengo:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Carlos César, Fábio Santos e Danilo.

Zagueiros: Gabriel, Felipe Santana e Rodrigão.

Volantes: Rafael Carioca, Elias, Adilson, Ralph e Yago.

Meias: Otero, Cazares, Maicosuel e Marlone.

Atacantes: Fred, Robinho e Rafael Moura.

