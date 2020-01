Com primeiro quarto arrasador, Miami Heat vence Oklahoma City Thunder na NBA

Com um primeiro quarto arrasador, em que anotou 40 pontos, o Miami Heat derrotou o

Oklahoma City Thunder por 115 a 108, fora de casa, e conquistou uma importante vitória para permanecer na vice-liderança da Conferência Leste da NBA.

O Okhaloma chegou a reagir na reta final da partida, reduzindo a diferença de pontos, mas a vantagem era grande e a franquia de Flórida soube administrar o placar. O pivô Bam Adebayo foi um dos responsáveis pelo primeiro quarto brilhante do Heat. No total, ele anotou 21 pontos, deu cinco assistências e pegou oito rebotes. Danilo Gallinari foi o cestinha do jogo, com 27 pontos, mas sua equipe não o acompanhou. Apagado, Chris Paul fez só 14 pontos.

O atual campeão Toronto Raptors conquistou um triunfo contundente por 140 a 111 sobre o Washington Wizards. Norman Powell e Kyle Lowry comandaram a vitória da franquia canadense, que ocupa o quarto lugar do Leste. O primeiro foi o maior pontuador, com 28 pontos, e o segundo contribuiu com oito assistências.

Em Dallas, os Mavericks contaram com exibição de gala do pivô Luka Doncic. O esloveno foi o cestinha do jogo, anotando 35 pontos e, além disso, apanhou oito rebotes e deu sete assistências na vitória por 120 a 112 diante do Portland Trail Blazers. Do outro lado também houve quem brilhou. Apesar da derrota de seu time, Damian Lillard saiu de quadra com um "double-double": 34 pontos e 10 assistências.

O Indiana Pacers, quinto colocado do Leste, quase deixou escapar a vitória no final contra o Minnesota Timberwolves. A equipe de Indianápolis liderou o placar por quase toda a partida, mas viu o time de Minnesota reagir no final e empatar o jogo em 114 a 114. No entanto, Malcolm Brogdon conseguiu uma cesta nos segundos finais e assegurou o resultado positivo de 116 a 114 para a equipe da casa.

Em partida marcada pelo equilíbrio até o terceiro quarto, o Philadelphia 76ers superou o Chicago Bulls por 100 a 89, em casa. O turco Furkan Korkmaz foi o grande destaque do jogo ao ser o maior pontuador, com 24 pontos, além de ter apanhado quatro rebotes. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por 14 minutos e ajudou sua equipe com dois pontos, um rebote e três assistências. Do lado dos Bulls, Zach LaVine chamou a atenção, com 23 pontos, sete rebotes e três assistências.

Em grande noite de Dillon Brooks, autor de 26 pontos no jogo, o Memphis Grizzles passou pelo Cleveland Cavaliers por 113 a 109. A franquia do Tennessee chegou a ficar atrás no placar, mas reagiu e conseguiu confirmar a vitória especialmente graças ao desempenho notável no terceiro quarto.

Comandado por Trae Young, o Atlanta Hawks venceu o San Antonio Spurs por 121 a 120 fora de casa. O jovem armador foi o pontuador máximo do jogo, com 31 pontos. Também foi o líder de assistências da sua equipe, com nove. Apesar do revés dos Spurs, LaMarcus Aldridge e DeMar DeRozan tiveram ótimas performances.

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Sacramento Kings