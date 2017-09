Com placar de 22 a 20, equipe de Jardim é campeã no handebol nos Jogos da Juventude

Coxim (MS) – A equipe da Escola Coronel Pedro Rufino, de Jardim, é a campeã do torneio masculino de handebol dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). A final foi nesta quarta-feira (6.9), no ginásio Fernando Fontoura, em Coxim.

A partida foi dura. Experiente, o time do Colégio Anglo, de Dourados, controlou o placar durante todo o primeiro tempo, mas sem abrir mais do que quatro gols de vantagem. Jardim melhorou na partida e terminou a etapa inicial perdendo por um gol: Dourados 11×10 Jardim.

No segundo tempo, o jogo continuou equilibrado. Com desempenho parecido, na defesa e no ataque, os times trocaram gols e desperdiçaram muitas chances. Jardim explorou a jogada próximo à ponta esquerda. Dourados priorizou o giro com entrada do atacante de frente para o goleiro adversário.

Até esse momento, a vantagem era do time do destaque da decisão: Gabriel, de Dourados. Jardim melhorou a marcação, o goleiro Tálisson acertou o posicionamento e com defesas importantes ajudou o time a conquistar a virada. O time de Jardim ainda desperdiçou quatro ataques seguidos, mas o goleiro impediu que Dourados retomasse a dianteira do marcador.

A diferença por um gol, deixou o título indefinido até o último minuto, quando os meninos da Coronel Rufino foram mais efetivos e fecharam a partida em 22×20. Vitória e medalha de ouro para Jardim. “Estou muito feliz em poder ganhar esse título que foi tão esperado. Tem quatro anos que a gente está trabalhando e lutando por esse título. Agora vamos trabalhar forte para representar o MS”, falou David. O colega Tálisson concorda. “Foi muito dificil, muito tempo penando. Neste jogo nós melhoramos e ganhamos. É uma maravilha poder jogar o brasileiro”.

Na análise do técnico campeão, o jogo foi como o esperado. “Jogo duro. Digno de uma decisão. Bom para jogar e para assistir. Nossa defesa fez diferença no segundo tempo. Agora a gente vai se preparar, fazer muitos jogos para representar bem e dar orgulho ao nosso Estado”, falou Cristhian.

O time de Campo Grande bateu Nioaque e ficou com o terceiro lugar, completando o pódio. No feminino, o título foi para Campo Grande.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

