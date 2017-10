Com 'perdão' ao atacante Róger Guedes, Palmeiras retorna aos treinamentos

A grande novidade do retorno do Palmeiras aos treinos nesta quarta-feira, após dois dias de folga, foi a reintegração do atacante Róger Guedes. Depois de ter sido cobrado por jogadores e pela diretoria, o atleta foi afastado e ficou fora dos últimos três jogos para um programa de recondicionamento físico. Guedes treinava no mesmo horário dos outros atletas, mas fazia atividades diferenciadas. No retorno da equipe, ele participou do treinamento e deverá ser relacionado para pegar o Cruzeiro, nesta segunda, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante o período, a diretoria evitou o termo "afastamento". "Está treinando, normal. Não tem nada fora. O que tem é um direcionamento de coisas que ele precisa resgatar e também melhorar no recondicionamento físico que está fazendo. Utilizar ou não depende do Alberto Valentim ou de qualquer treinador que estiver no futuro. Tem contrato com o Palmeiras, é um ativo, a gente gosta muito dele, é um jogador, é importante. Está treinando, não foi afastado, não foi multado nem nada. Ele tem de fazer um recondicionamento que está sendo feito", afirmou o diretor de futebol Alexandre Mattos.

Contratado pelo Palmeiras em abril do ano passado, o atleta recebeu aumento em janeiro deste ano depois de ser alvo de clubes da Europa. Seu contrato com o Palmeiras vai até março de 2021.

No treinamento desta quarta-feira, os atletas participaram de movimentações técnicas em campo reduzido. Na parte final, os meias e os atacantes aprimoraram finalizações. Michel Bastos, Willian e Guerra fizeram tratamento na parte interna do centro de excelência. Moisés realizou reforço muscular. O Palmeiras faz nesta quinta um jogo-treino contra a Internacional, de Limeira (SP), às 16h30.