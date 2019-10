Com pênalti polêmico, Liverpool bate o Leicester e mantém 100% no Inglês

O Liverpool conquistou a oitava vitória consecutiva no Campeonato Inglês, neste sábado, ao derrotar o Leicester, por 2 a 1, em Anfield, com direito a um gol polêmico de pênalti no fim do jogo. Com o resultado, o time do técnico Jürgen Klopp chegou aos 24 pontos, enquanto o rival continua com 14 pontos.

O sempre regular senegalês Sadio Mané abriu o placar, aos 40 minutos do primeiro tempo, ao receber ótimo lançamento e tocar com categoria na saída do goleiro Kasper Schmeichel. Valente, o Leicester buscou o empate com James Maddison, aos 35 minutos da etapa final. O goleiro Adrian falhou.

Mas a polêmica estava reservada para o fim do jogo. A zaga do Leicester bobeou, Mané roubou a bola e cavou pênalti. O árbitro Christopher Kavanagh marcou a penalidade, que foi muito bem convertida por James Milner, aos 47 minutos. Klopp festejou muito com o restante da comissão técnica e os jogadores reservas.

Outro destaque da rodada foi a goleada, por 5 a 1, do Aston Villa no campo do Norwich. O centroavante brasileiro Wesley fez os dois primeiros gols, mas perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo. Douglas Luiz, outro brasileiro, fez o quinto gol.

O Aston Villa chegou aos oito pontos e saiu da zona de rebaixamento, enquanto o Norwich permanece entre os piores, ainda com seis pontos. Outros dois resultados deste sábado: Burnley 1 x 0 Everton e Watford 0 x 0 Sheffield United.