Com pênalti flagrado por vídeo, Bayern bate Leverkusen na estreia do Alemão

Sempre favorito ao título, o Bayern de Munique começou bem a busca pelo sexto troféu consecutivo do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, a equipe de Carlo Ancelotti abriu a competição diante do Bayer Leverkusen e não teve qualquer dificuldade para vencer por 3 a 1, em casa, debaixo de muita chuva, que inclusive resultou em um atraso na volta para o segundo tempo.

O jogo também ficou marcado pelo auxílio do árbitro de vídeo, o VAR. No início do segundo tempo, foi através deste artifício que um pênalti foi assinalado de Aránguiz sobre Lewandowski. O próprio polonês cobrou, abriu 3 a 0 e garantiu o triunfo dos anfitriões.

Os outros dois gols do time da casa foram marcados por estreantes. O zagueiro Süle, autor do primeiro, e o meia Tolisso, que fez o segundo, disputaram apenas a primeira partida com a camisa do Bayern no Alemão. Mehmedi, na etapa final, diminuiu para os visitantes.

O JOGO - Após um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado em Barcelona, o Bayern foi para cima e não demorou para abrir o placar. Após uma pressão inicial e de Leno fazer grande defesa em finalização de Tolisso, o primeiro gol saiu aos oito minutos. Rudy cobrou falta pela esquerda e Süle cabeceou cruzado, desta vez sem chances para o goleiro rival.

O Leverkusen respondeu três minutos mais tarde em ótima jogada de Bellarabi, que Mehmedi desperdiçou. Mas o Bayern foi fatal e ampliou logo em seguida. Aos 18, Vidal aproveitou escanteio da direita e, com calma, tocou a bola na direção do gol. Tolisso, em posição legal, desviou de cabeça e marcou.

O segundo gol abalou o Leverkusen, que passou a assistir ao futebol do Bayern. Aos 22, Tolisso quase marcou mais um, mas acertou a trave. Quatro minutos mais tarde, Ribery deu enfiada perfeita para Müller, que parou no goleiro. A resposta só veio aos 37, quando Bellarabi aproveitou sobra na entrada da área e finalizou com muito perigo.

O Leverkusen voltou melhor para o segundo tempo e equilibrou o duelo, mas levou um balde de água fria logo aos cinco minutos. Lewandowski foi derrubado fora do lance por Aránguiz, após cruzamento da esquerda. O juiz não viu, mas o árbitro de vídeo o alertou e o pênalti foi marcado. O mesmo Lewandowski foi para a cobrança, deslocou o goleiro e fez o terceiro.

Com a vantagem e sem nada a perder, o Leverkusen se lançou ao ataque e passou a acumular chances desperdiçadas. Aos 11, Brandt recebeu lançamento e finalizou mal. Um minutos depois, Brandt recebeu na área e finalizou de letra, para grande defesa de Ulreich. No rebote, Kohr finalizou firme com o goleiro batido, mas acertou a zaga.

De tanto insistir, os visitantes finalmente diminuíram aos 19 minutos, após uma ótima troca de passes. A bola passou por Wendell na esquerda, por Brandt na meia-lua, até chegar a Mehmedi na direita. O meia, então, chegou batendo de primeira, no alto, sem chances para o goleiro. Mas ficou nisso.

