Com pênalti dado pelo VAR, Palmeiras goleia Novorizontino e vai à semifinal

O Palmeiras fez as pazes com o bom futebol e até com o árbitro de vídeo nesta terça-feira. Após partidas seguidas com atuações apagadas pelo Campeonato Paulista, a equipe vai à semifinal do torneio com uma vitória fácil sobre o Novorizontino, no Pacaembu, por 5 a 0, com direito à participação do árbitro de vídeo. Depois de o recurso ter sido muito criticado pela equipe no último sábado, desta vez auxiliou na marcação de um pênalti.

Como havia empatado o jogo de ida por 1 a 1, o trabalho do time nesta quarta-feira será de comemorar a classificação e aguardar os dois confrontos restantes das quartas de final para saber quem será seu adversário. Se ganhar do Corinthians no tempo normal, a Ferroviária vai enfrentar o Palmeiras na semifinal. Caso contrário, o adversário será o vencedor do confronto entre Ituano e São Paulo.

O Palmeiras encaminhou a vitória logo cedo graças a gols de escanteio. Aos seis minutos, Dudu cobrou pelo lado direito para Felipe Melo marcar de cabeça. Depois, aos nove, o mesmo Dudu bateu pela direita, Deyverson desviou para trás e Ricardo Goulart completou para as redes. Com 2 a 0 a favor e muita tranquilidade, o time se ocupou a administrar a vantagem pelo tempo restante.

Com uma inversão rápida de jogadas e pressão no adversário, o Palmeiras mostrou no começo do jogo estar bastante decidido a confirmar a classificação. Os gols em bolas paradas - e ainda no início da partida - ajudaram o time a se sentir com a missão cumprida no Pacaembu e afastar qualquer risco de surpresa. O Novorizontino por pouco não levou o terceiro minutos depois, quando ainda estava atordoado.

Aos poucos, o time do interior começou a se arriscar e deu trabalho para Fernando Prass. Mesmo assim, era pouco. O próprio Novorizontino demonstrou muito abatimento dentro de campo, por não ter forças para reagir. A terceira eliminação consecutiva diante do Palmeiras se transformou em goleada no segundo tempo, movida inclusive pelo auxílio do árbitro de vídeo.

O recurso ajudou o árbitro a detectar um toque de mão de Everton Sena. Scarpa converteu a cobrança, aos seis minutos. A tecnologia também havia atuado no confronto de ida, porém, com muitos protestos do Palmeiras, que reclamou sobre um possível toque no braço de Murilo Henrique no lance que originou o gol do Novorizontino. A torcida no Pacaembu apreciou a expectativa pela revisão do lance na noite desta terça. Vários celulares registraram o árbitro Vinícius Araújo consultando o monitor à beira do gramado.

O time ainda continuou a atacar e fez outro de pênalti, com Dudu, aos 15 minutos. Ainda teve tempo para o quinto gol. Scarpa marcou aos 31 e ajudou o técnico Luiz Felipe Scolari a atingir um feito. O placar de 5 a 0 é a maior goleada do Palmeiras nesta terceira passagem dele pelo cargo.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 5 X 0 NOVORIZONTINO

PALMEIRAS - Fernando Prass; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Ricardo Goulart (Lucas Lima); Scarpa, Dudu e Deyverson (Arthur Cabral). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

NOVORIZONTINO - Oliveira; Lucas Ramon, Everton Sena, Edson Silva e Paulinho; Adilson Goiano, Jean Patrick (Dudu Vieira), Danielzinho (Carlinhos), Felipe Marques (Paulinho Moccelin) e Cléo Silva; Murilo Henrique. Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Felipe Melo, aos 6, e Ricardo Goulart, aos 9 minutos do primeiro tempo. Scarpa, aos 4 e aos 31, e Dudu, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Cléo Silva, Dudu Vieira.

PÚBLICO - 24.861 pagantes.

RENDA - R$ 717.272,50.

LOCAL - Estádio Pacaembu, em São Paulo (SP).