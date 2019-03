Com Pedrinho recuperado, Corinthians divulga relacionados para Copa do Brasil

O técnico Fábio Carille divulgou nesta segunda-feira a lista dos 22 relacionados do Corinthians para o duelo de ida com o Ceará, na quarta-feira, em Fortaleza, pela Copa do Brasil. A novidade é a presença do atacante Pedrinho.

O jogador deixou o clássico com o Santos no segundo tempo com dores no ombro esquerdo, no domingo, em rodada do Paulistão. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Pedrinho participou normalmente do treino regenerativo desta segunda-feira no CT Joaquim Grava e irá para o jogo.

A principal baixa, que já havia sido antecipada por Carille, é a do centroavante Gustavo, que continua tratamento no joelho esquerdo. A tendência é que o argentino Mauro Boselli ganhe mais uma oportunidade no comando do ataque e o time seja o mesmo do empate com o Santos.

Vagner Love, que tem entrado bem nos últimos jogos, ficará como opção para o segundo tempo. Ficaram de fora dos relacionados o meio-campista chileno Angelo Araos e o atacante André Luis, que entrou no clássico faltando poucos minutos para acabar. Apesar de levar três goleiros a Fortaleza, Carille optou por deixar de fora esses dois jogadores.

O time alvinegro chega para a terceira fase da Copa do Brasil após encontrar dificuldades para avançar nas fases anteriores. Na estreia, avançou ao empatar por 2 a 2 com o Ferroviário, fora de casa. Depois, levou um susto ao sair perdendo para o Avenida por 2 a 0, mas virou a partida para 4 a 2.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque;

Laterais: Fagner, Danilo Avelar, Michel Macedo e Carlos Augusto;

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique;

Volantes: Ralf, Richard, Ramiro e Júnior Urso;

Meias: Jadson, Sornoza e Mateus Vital;

Atacantes: Pedrinho, Vagner Love, Boselli e Clayson.