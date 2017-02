Com pé imobilizado e de muletas, Gabriel Jesus vê temporada em risco no City

Depois de se lesionar na última segunda-feira e precisar deixar o campo já aos 14 minutos do primeiro tempo do jogo em que o Manchester City venceu o Bournemouth por 2 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Inglês, Gabriel Jesus reapareceu no clube nesta terça-feira com o pé direito imobilizado e ainda andando com o auxílio de muletas.

Na última segunda, o atacante voltou a ser escalado como titular no City por Pep Guardiola, que após o duelo com o Bournemouth afirmou que iria "rezar" para que exame realizados nesta terça não apontassem nenhuma lesão mais grave no brasileiro.

O City ainda não se pronunciou oficialmente para fornecer informações sobre a atual condição do jogador, sendo que existe uma expectativa na Inglaterra de que isso só aconteça na sexta-feira, quando o treinador espanhol dará entrevista coletiva novamente.

De qualquer forma, o simples fato de Gabriel Jesus ter reaparecido no clube de muletas e com o pé direito imobilizado já é um sinal preocupante e que coloca esta primeira temporada do brasileiro no futebol europeu em risco.

No lance em que se lesionou, o ex-jogador do Palmeiras deu um pisão em falso com o pé direito dentro da área e reclamou de dores. Depois disso, ele até tentou voltar ao campo após receber atendimento médico, mas acabou sendo sacado pelo treinador espanhol logo em seguida e viu o argentino Agüero, seu substituto e que havia perdido a titularidade para o brasileiro, ter atuação importante ao participar da jogada do segundo gol sobre o Bournemouth.

Nesta terça-feira, o site do tabloide inglês The Sun noticiou que exames constataram que o atacante sofreu uma fratura no quinto metatarso do seu pé direito e poderá ficar de dois a três meses afastado dos gramados.

Caso realmente fique cerca de 90 dias fora, prazo máximo estipulado de recuperação para este tipo de fratura, ele poderá voltar a jogar apenas no fim desta temporada europeia, que acaba no início de junho, assim como também se tornou a mais nova baixa de peso do técnico Tite na seleção brasileira.

Gabriel Jesus foi apresentado oficialmente como reforço do City em janeiro, depois de ter ajudado o Palmeiras a ser campeão brasileiro no ano passado, e vinha tendo um início de trajetória empolgante com a camisa do time inglês. Embora tenha demorado um pouco para estrear, logo ganhou o posto de titular e marcou três gols nas suas cinco primeiras partidas pela equipe.

Agora, porém, o atacante enfrenta a primeira grande decepção em seu início de passagem pelo futebol europeu e terá de lutar para se recuperar o quanto antes possível para ajudar a sua equipe ainda nesta temporada. Caso só se recupere após três meses de afastamento, o brasileiro teria chance de atuar pela equipe apenas no finalzinho do Campeonato Inglês, cujas duas últimas rodadas serão nos dias 13 e 21 de maio.

Já na Liga dos Campeões, Gabriel Jesus teria a oportunidade de jogar em eventuais confrontos do City nas semifinais, marcadas também para maio, caso a equipe passe pelas oitavas e pelas quartas de final.

Destaque também pela seleção brasileira sob o comando de Tite, o atacante deve ficar fora das partidas contra Uruguai, em Montevidéu, e Paraguai, em São Paulo, respectivamente nos dias 23 e 28 de março, pelas Eliminatórias da Copa de 2018.

