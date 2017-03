Com oito desfalques, São Paulo só empata com o Botafogo em Ribeirão Preto

Com um gol de Gilberto, artilheiro do time no ano ao lado de Cueva, o São Paulo saiu na frente do Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista, mas sofreu o empate após mais uma falha do sistema defensivo na temporada e ficou no 1 a 1, na noite desta quarta-feira, pela décima rodada.

Com o resultado, o São Paulo lidera o Grupo B do Paulistão com 16 pontos, dois a mais que o Linense, o segundo colocado, tendo completado o terceiro jogo seguido sem vitória no torneio estadual. Já o Botafogo é o segundo colocado do Grupo A com 13 pontos.

O São Paulo entrou em campo com oito desfalques, entre eles o meia Cueva e o atacante Lucas Pratto, em suas seleções nacionais, e os zagueiros titulares Maicon e Rodrigo Caio, que estão se recuperando de lesão. Com isso, Rogério Ceni montou a zaga com Lugano e Lucão, que atuou pela primeira vez no Paulistão, e optou por um meio de campo com três volantes.

Com essa formação, o time não tinha grande poder de criação, mas conseguia marcar bastante no meio e pressionava quando tinha a bola. Aos cinco minutos, a primeira grande chance veio com Luiz Araújo, que mandou a bola no travessão, assustando Neneca. O São Paulo apertava e aos 20, em um cruzamento de Junior Tavares, Gilberto marcou de cabeça. Foi o sétimo gol dele na temporada, se tornando artilheiro da equipe ao lado de Cueva.

No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e foi em busca do gol. O técnico Moacir Júnior colocou Kauê no time e logo o garoto mostrou seu talento, ao aproveitar um passe nas costas de Lucão e chutar na saída do goleiro Renan Ribeiro. Foi o 19º gol que o time sofreu no Paulistão.

Para piorar, Ceni perdeu o lateral Bruno, lesionado, e teve de improvisar o volante Araruna na direita. Mesmo assim mexeu no time e colocou Lucas Fernandes para criar as jogadas, além de ter colocado Chávez no ataque, mas o Botafogo também continuou pressionando em busca da virada no marcador. O jogo seguiu equilibrado até o fim, com muitos erros dos dois lados e mais nenhum gol.

No próximo domingo, o São Paulo receberá o rival Corinthians em clássico no Morumbi. Já o Botafogo, no mesmo dia, visitará o Red Bull Brasil no Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 1 SÃO PAULO

BOTAFOGO - Neneca; Samuel Santos, Gualberto, Filipe e Diego Pituca; Bileu (Fernando Medeiros), Marcão Silva, Vitinho (Bernardo) e Serginho (Kauê); Francis e Marcão.

Técnico: Moacir Júnior.

SÃO PAULO - Renan Ribeiro; Bruno (Lucas Fernandes), Lugano, Lucão e Junior Tavares; João Schmidt, Araruna e Thiago Mendes; Luiz Araujo, Gilberto (Chávez) e Wellington Nem (Jucilei). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Gilberto, aos 20 minutos do primeiro tempo; Kauê, aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Serginho, Bileu, Fernando Medeiros, Araruna e Bruno.

RENDA - R$ 577.345.

PÚBLICO - 12.388 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

