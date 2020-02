Com oficinas temáticas, Parques da Capital terão atividades com animação para o Carnaval

Carnaval, folia e diversão, é o que a professora Jéssica Samantha Bastos de Souza, está preparando para os participantes das oficinas - Foto: Divulgação

O pré-carnaval chegou aos Parques e Praças da Capital. A partir de sábado (8), a Fundação de Esportes Fundação Municipal de Esportes (Funesp) inicia atividades temáticas nas oficinas de Ritmos e Zumba onde os participantes irão com fantasia de carnaval e haverá premiação da melhor fantasia e arrecadação de alimentos que serão doados para as comunidades locais. O primeiro local será no Parque Ayrton Senna, às 16 horas e dia 15 no Parque Jacques da Luz, às 16 horas, e no dia 19, às 7h15, na Praça Belmar Fidalgo, e segue nas demais oficinas.

Carnaval, folia e diversão, é o que a professora Jéssica Samantha Bastos de Souza, está preparando para os participantes das oficinas. “Com a proximidade do carnaval pensamos em uma atividade especial e diferenciada para alegrar e divertir quem participa das oficinas de ritmos e zumba, vamos aproveitar a ocasião para arrecadar 1 kg de alimento não perecível e fazer a doação para a comunidade da região que participa das oficinas, uma ação solidária, voltada para o divertimento”, disse.

Marinalva Souza da Silva, 42 anos, funcionária pública estadual, há dois anos participa das oficinas de zumba e funcional. “Adoro quando tem oficinas temáticas, para mim é muito importante participar, porque além da autoestima, me ajuda a perder peso, assim me sinto mais disposta e aproveito ainda para trazer meu filho para participar das atividades”, conta ela que já eliminou 11 kg e adotou hábitos saudáveis com acompanhamento nutricional.

As atividades são gratuitas e para participar é só ir com roupa adequada para a prática de exercícios e se inscrever no local na modalidade de seu interesse. As oficinas acontecem em 70 locais, são 49 modalidades esportivas, com atividades para crianças, adultos e idosos, como voleibol, basquetebol, futebol, natação, hidroginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, ballet, beach tênis, funcional, corrida, pilates, ritmos.

Acesse o site e confira a programação das oficinas.