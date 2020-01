'Novo Guanandizão' está previsto para ser entregue em abril deste ano

Com a reforma, o local voltará a abrigar, além de eventos da Seleção Brasileira de Vôlei, grandes partidas de futsal, competições esportivas escolares e universitárias e eventos culturais e religiosos - Foto: Edemir Rodrigues

Palco de grandes shows e eventos esportivos, as obras do Guanandizão seguem na Capital de forma intensa e a previsão para ser entregue ao público campo-grandense é em abril deste ano.

Com recursos avaliados em 1,8 milhão, a reforma e adequação inclui também a recuperação da parte hidráulica, vestiários, alojamentos, banheiros, pintura e reurbanização da área externa do complexo esportivo. Entre as melhorias também estão adaptações para garantir acessibilidade e segurança.

Localizado na avenida Ernesto Geisel, o local já foi palco de eventos importantes como a partida Brasil x Portugal pela Liga Mundial de Vôlei, em 2004, e o show do cantor Roberto Carlos, em 2013 – o último evento realizado antes da interdição.

Com a reforma, o local voltará a abrigar, além de eventos da Seleção Brasileira de Vôlei, grandes partidas de futsal, competições esportivas escolares e universitárias e eventos culturais e religiosos.

Campo Grande está confirmado para receber três partidas da seleção brasileira de vôlei masculino de 19 a 21 de junho de 2020. Os jogos fazem parte da Liga das Nações e marcam a reabertura do ginásio Guanandizão.