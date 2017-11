Com novo núcleo de futebol, Projeto promove exemplos de cidadania para mais de 1.100 jovens na Capital

O Prefeito Marquinhos Trad lançou o 11º núcleo da Escola Pública de Futebol. Agora são mais de 1.100 crianças e adolescentes campo-grandenses recebendo treinamento esportivo, inclusão social e lazer no contraturno escolar da Capital. O novo núcleo fica no campo de futebol da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e será comandado pelo professor Fernando Córdoba.

O núcleo terá cerca de 100 alunos. Para o prefeito, exemplos de atletas são espelho para as novas gerações. “Alguns se destacarão e podem até se tornar jogadores profissionais, como os que aqui estão, Gonçalves e Copeu, ídolos do Esporte Clube Comercial nas décadas de 1970 e 1980. Mas, mesmo os que não forem profissionais se destacarão na vida, na sociedade e em suas profissões escolhidas”, comentou.

Os irmãos Tiago Lopes, 11 anos, e Henrique Lopes, 14, que irão treinar no núcleo inaugurado nesta tarde, comemoram a proximidade com a casa. “Antes, nos ficávamos em casa, ou brincávamos na casa dos amigos e agora não. Vamos receber dicas do professor, melhorar nosso ataque e quem sabe até ser um profissional”, disse Henrique, o futuro atacante.

De acordo com diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o objetivo é utilizar o esporte como ferramenta de transformação, qualidade de vida e lazer. “Nosso foco é oferecer a estes jovens, esporte de qualidade, saúde, lazer e garantir um local adequado para este fim, com professores de renome no futebol, e que ensinem não apenas o esporte, mas a disciplina, bons exemplos, cidadania, para que eles sejam adultos vitoriosos”, frisou.

As inscrições para participar do projeto podem ser feitas diretamente no campo de futebol da Sisep com os professores. No ato da inscrição, os pais ou responsáveis pelas crianças devem preencher uma ficha de cadastro. As aulas acontecem todas as terças, quintas e sábados das 7h30 às 8h30 e quartas-feiras das 14h às 16h30.

Projeto Escola Pública de Futebol

O Projeto Escola de Futebol foi lançado em abril de 2017 em parceria com o Banco Sicredi, e ganhou em outubro o apoio da Anita Calçados. A meta, que era atender mil crianças, já foi superada. O Projeto acontece em 11 parques da Capital, incluindo os Distritos de Anhanduí e Rochedinho.

Participaram do lançamento do 11º núcleo o Secretário da Sisep, Rudi Fioresi, o Deputado Estadual Herculano Borges, o Secretário Municipal de Assistência Social, José Mario, e o Diretor do Sicredi, Luiz Guilherme, entre outros.