Com nova turma na Vila Margarida, oficinas gratuitas de esporte e lazer chegam a 70 locais na Capital

Não há desculpas para a população não se exercitar em Campo Grande. Atualmente o Projeto Movimenta CG da Prefeitura leva 49 modalidades esportivas a 70 locais na Capital, sendo a Praça da Vila Margarida o mais novo núcleo de atendimento da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), com professor para orientar a comunidade nas oficinas de caminhada orientada e Academia ao Ar Livre.

Durante 3 vezes na semana, o professor Lucas Meira vai acompanhar homens e mulheres no desenvolvimento das atividades físicas. “As atividades são gratuitas em todos os locais e aqui na Vila Margarida iniciamos as turmas há poucos dias e já temos 20 participantes nas oficinas. Os alunos estão em busca de uma boa orientação para fazer o exercício correto, alguns já relataram que sofrem de dores musculares e nas articulações e, neste sentido, vamos trabalhar para melhorar a qualidade de vida desse novo grupo”, disse.

A funcionária pública Glória Caceres, 40 anos, que iniciou as atividades junto com a nova turma, relata o quanto sua vida melhorou e teve grandes resultados na sua saúde.“ Estou muito satisfeita com a caminhada orientada que faço aqui na praça da Vila Margarida. Estou caminhando de forma correta , orientada pelo professor, e isso está sendo essencial para minha saúde. Eu já caminhava e, neste período, já perdi 7 kg. Agora tenho mais disposição para realizar as atividades do meu dia”, conta.

Participação

Na Vila Margarida o atendimento acontecerá todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 5h30 às 7h30, e as atividades são gratuitas. Para participar, basta ir com roupa adequada para a prática de exercícios e se inscrever no local, na modalidade de seu interesse, com o professor. As oficinas acontecem em 70 locais, são 49 modalidades esportivas com atividades para crianças, adultos e idosos, desde exercícios coletivos como voleibol, basquetebol e futebol, e também individuais como natação, hidroginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, ballet, beach tênis, funcional, corrida, pilates, ritmos, entre outros.

Acesse o site e confira a programação das oficinas: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas/

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

O projeto Movimenta CG atende ao compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Organização das Nações Unidas (ONU). A administração municipal se comprometeu a atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A meta número três (3) visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Os ODS abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social.