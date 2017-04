Com nova ajuda de patrocinador, Palmeiras contrata zagueiro Luan, Vasco

O Palmeiras fechou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Luan, de 23 anos, do Vasco. O jogador assinará vínculo por quatro temporadas, em transferência no valor aproximado de R$ 10,2 milhões, pagos em cinco parcelas. O montante será viabilizado pela patrocinadora do clube, a Crefisa, que também será a responsável por pagar os salários do atleta.

Luan tem passagens por equipes de base da seleção brasileira e integrou o grupo campeão olímpico no Rio de Janeiro, em agosto passado. Atualmente o jogador se recupera de cirurgia de uma fratura sofrida no pé direito, mas deve ser liberado para voltar a treinar ainda neste mês. O Palmeiras deve oficializar a contratação do reforço em breve.

O defensor chega para disputar posição com Yerry Mina, Vitor Hugo e Dracena, trio que tem se revezado como titulares nos últimos jogos. O setor de defesa conta também com Antonio Carlos, contratado no começo deste ano, e com o recém-promovido Vitão, de 17 anos. O outro zagueiro do elenco é Thiago Martins, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e ficará seis meses parado.

A Crefisa também bancou no começo deste ano as contratações de outros dois reforços, o meia venezuelano Guerra, por R$ 11 milhões, e do atacante colombiano Borja, por R$ 33 milhões. Os dois vieram do Atlético Nacional, da Colômbia. A patrocinadora recentemente contribuiu com os salários de Barrios, já negociado com o Grêmio, além de bancar as compras dos direitos econômicos de Vitor Hugo, Fabiano, Dudu e Thiago Santos.

