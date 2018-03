Com melhor salto da carreira, Almir Júnior fatura prata inédita no Mundial Indoor

Almir Júnior, 24 anos, conquistou neste sábado a medalha de prata no salto triplo no Mundial Indoor de Atletismo, disputado na Barclaycard Arena, em Birmingham, na Inglaterra. Na quinta tentativa, o brasileiro saltou 17,41 metros e ficou atrás apenas do norte-americano Will Claye, que cravou 17,43 metros. A bronze ficou com o português Nelson Évora (17,40 metros).

Almir Júnior fez neste sábado o melhor salto da carreira. O brasileiro era, até a decisão deste sábado, o líder do ranking mundial em pista coberta da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), com a marca de 17,37 metros.

"Eu sabia quem estava na prova. São os caras que eu estudo e vejo vídeo (Nelson Evóra foi campeão olímpico em 2008 e Will Claye campeão mundial em 2012). São os caras que eu admiro e que eu me espelhei para aprender a saltar. Eu sabia que ia ser uma prova muito dura, com adversários incríveis. Eu trabalhei para isso. Mantive a cabeça tranquila para dar o meu melhor e fazer o que eu treinei. Foi isso que aconteceu. Acertei na hora que precisava", disse Almir Junior ao canal SporTV.

Almir Júnior começou a carreira no salto em altura. Ele, inclusive, disputou essa prova no Mundial Sub-20 de Barcelona-2012. No fim de 2016, no entanto, ele mudou para o salto triplo e, desde então, vem obtendo bons resultados. Este ano, Almir Júnior melhorou o seu desempenho gradativamente na temporada indoor até fazer o melhor salto da vida. Antes da medalha de prata em Birmingham, ele vencera os Meetings de Kent (Estados Unidos), com 17,06m, de Madri (Espanha), com 17,35m, e de Liévin (França), com 17,37m.

A medalha de prata conquistada neste sábado confirma a recuperação de Almir Júnior. No ano passado, ele sofreu uma lesão, mas, mesmo assim, no fim da temporada saltou 16,92 metros e ficou em primeiro lugar no ranking brasileiro. Nascido em Matupá (MT), ele é atleta da Sogipa-RS.

Com o resultado obtido por Almir Júnior, o Brasil chegou à marca de 16 medalhas em toda a história do Mundial Indoor de Atletismo: quatro de ouro, seis de prata e seis de bronze.

O Mundial Indoor de Atletismo termina domingo e, entre as atrações do último dia, está a disputa do salto com vara. O campeão olímpico Thiago Braz é um dos favoritos. O brasileiro tem a quarta melhor marca do ranking mundial, com 5,90 metros, obtidos em Rouen, na França, em fevereiro.