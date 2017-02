Com mais um triple-double de Westbrook, Thunder bate o Pelicans na NBA

O Oklahoma City Thunder contou com mais uma grande atuação de seu principal jogador para vencer na rodada de domingo da NBA. Em casa, Russell Westbrook comandou o triunfo sobre o New Orleans Pelicans por 118 a 110 com outro triple-double, seu 29.º na temporada.

Esta foi a 34.ª vitória na temporada do Thunder, que ocupa a sétima colocação da Conferência Oeste e hoje estaria classificado para os playoffs. Já o Pelicans ainda não conseguiu embalar, somou a 37.ª derrota e é somente o 13.º colocado na mesma conferência.

Westbrook foi o melhor jogador em quadra no domingo, novamente conduzindo sua equipe com 41 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Ele contou com o auxílio do pivô Enes Kanter, que se mostrou totalmente recuperado de uma fratura no braço e contribuiu com 20 pontos e nove rebotes vindo do banco.

Já o Pelicans somou sua terceira derrota em três jogos desde que adquiriu o pivô DeMarcus Cousins junto ao Sacramento Kings. O jogador terminou com 31 pontos e 10 rebotes no domingo. Seu colega de garrafão, Anthony Davis, anotou 38 pontos e sete rebotes, mas nem isso foi suficiente para a vitória.

Ainda pela Conferência Oeste, o San Antonio Spurs visitou o Los Angeles Lakers e não teve qualquer dificuldade para derrotar o combalido adversário por 119 a 98. Esta foi a primeira partida do Lakers em casa sob o comando de Magic Johnson, ídolo que assumiu a presidência do basquete da franquia.

Com o resultado, o Spurs chegou à 40.ª vitória, consolidando-se como segunda melhor campanha da temporada, atrás somente do Golden State Warriors no Oeste. Já o Lakers segue sofrendo, somou a quarta derrota consecutiva, a 41.ª no campeonato, e é o penúltimo da mesma conferência.

Logo no primeiro quarto, o Spurs abriu 16 pontos de vantagem e terminou com liderança de 36 a 20, graças a 16 pontos de Kawhi Leonard. O ala terminaria com 25, em 26 minutos em quadra. LaMarcus Aldridge contribuiu com 16, além de nove rebotes. Já pelo Lakers, destaque para o calouro Brandon Ingram, autor de 22 pontos.

Pelo Leste, o segundo colocado da conferência, Boston Celtics, venceu pela 38.ª vez na temporada ao passar pelo Detroit Pistons por 104 a 98, mesmo fora de casa. Foram 33 pontos para o armador Isaiah Thomas, que aproximaram o Celtics do líder Cleveland Cavaliers, somente duas vitórias atrás.

Por outro lado, o terceiro colocado do Leste, Washington Wizards, foi surpreendido em casa pelo Utah Jazz e caiu por 102 a 92. Foi a 23.ª derrota do time da capital, enquanto o Jazz somou sua 37.ª vitória e se consolidou na quarta posição do Oeste. Gordon Hayward, com 30 pontos e nove rebotes, foi o destaque em quadra.

Na quarta colocação do Leste está o Toronto Raptors, que recebeu o Portland Trail Blazers e venceu por 112 a 106 no domingo. DeMar DeRozan, com 33 pontos, foi o destaque do time canadense, enquanto o brasileiro Lucas Bebê saiu do banco para pegar dois rebotes em 10 minutos em quadra.

Confira os resultados de domingo na NBA:

Los Angeles Lakers 98 x 119 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 100 x 96 Phoenix Suns

Denver Nuggets 98 x 105 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 92 x 102 Utah Jazz

Toronto Raptors 112 x 106 Portland Trail Blazers

Detroit Pistons 98 x 104 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 118 x 110 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 124 x 121 Charlotte Hornets

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

New York Knicks x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Miami Heat

Houston Rockets x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

