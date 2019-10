Com mais um gol de Neymar, PSG bate Angers por 4 a 0 e garante a ponta do Francês

O Paris Saint-Germain conquistou a sétima vitória em nove jogos no Campeonato Francês, neste sábado, ao golear o Angers por 4 a 0, no estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa. Neymar, mais uma vez, fez um dos gols no fim da partida. O PSG soma 21 pontos na liderança da competição e abriu vantagem sobre o adversário, que contabiliza 16 e também estava na luta direta pela ponta.

Logo aos três minutos de jogo, o espanhol Pablo Sarabia colocou o PSG em vantagem. O gol quebrou a confiança do Angers, que fez boa campanha no início do campeonato. Mesmo sem Mbappé, que se recupera de lesão, o time de Paris conseguiu manter o ritmo forte e ampliou com o argentino Mauro Icardi, aos 23.

Com boa atuação de Neymar, que apresentou bom entrosamento com Icardi e Sarabia, além de Ander Herrera muito bem na lateral direita, a equipe da casa seguiu no ataque e fez o terceiro gol com o senegalês Idrissa Gueye.

Ainda houve tempo para Neymar fazer o seu gol, outra vez no fim da partida, aos 44 minutos, com direito a drible no goleiro Butelle. Pouco antes, o brasileiro reclamou da arbitragem por causa de um toque de mão da zaga adversária e levou cartão amarelo.

Dos quatro gols marcados pelo astro brasileiro em cinco jogos no atual Campeonato Francês, três deles foram feitos após os 40 minutos da etapa final. Na rodada passada, ele já havia garantido a vitória por 1 a 0 sobre o Bordeaux, mas aos 25 do segundo tempo.

Duas jornadas antes deste duelo, o atacante assegurou o triunfo pelo mesmo placar sobre o Lyon, fora de casa, aos balançar as redes aos 42 do período derradeiro da partida. E na rodada anterior a esta, em Paris, ele marcou aos 45 da etapa final e garantiu também a vitória por 1 a 0 sobre o Strasbourg, no confronto que marcou a sua estreia nesta temporada 2019/2020 do futebol europeu.