Com mais de 600 inscritos, torneio em Campo Grande iniciou o calendário do judô estadual

O Torneio Início Estadual 2020 abriu a temporada de eventos da FJMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul). O evento, que reuniu 638 atletas de diversos municípios, foi apoiado pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). A disputas ocorreram nos dias 15 e 16 de fevereiro, no ginásio do Colégio Oswaldo Tognini/Funlec, em Campo Grande.

O principal objetivo da competição, neste início de calendário, foi distribuir pontos para o Ranking Estadual de Seleções 2020, que define a delegação sul-mato-grossense para o Campeonato Brasileiro Região IV, previsto para os dias 4 e 5 de abril, em Mato Grosso, com cidade-sede a definir.

O Torneio Início envolveu atletas da classe judokinha (quatro anos de idade) aos veteranos (acima de 30 anos). Na disputa por equipes, a Associação Desportiva Moura/Clube Estoril, da Capital, foi a campeã geral no quadro de medalhas, obtendo 76 medalhas (26 de ouro, 22 de prata e 28 de bronze).

Também de Campo Grande, a Associação Atlética Judô Futuro terminou na segunda colocação, com 42 medalhas (17 de ouro, 11 de prata e 14 de bronze) e o Judô Clube Rocha/Rádio Clube fechou o pódio entre as agremiações, ao faturar 32 medalhas (13 de ouro, 13 de prata e 6 de bronze). Ao todo, 32 clubes participaram do Torneio.

Confira todos os resultados coletivos e individuais clicando aqui

Presença ilustre no evento

Um dos destaques do evento foi a presença do bicampeão mundial e medalhista olímpico, Hirotaka Okada, no segundo dia. O sensei japonês, da Universidade de Tsukuba, de Tóquio, esteve em Campo Grande para ministrar o workshop "Judô nas Escolas", que tem a finalidade de demonstrar, de modo prático, metodologias de ensino de judô no ambiente escolar, por meio da capacitação dos professores. As aulas foram aplicadas no domingo (16.02) e segunda-feira (17.02).

O curso integra o programa de intercâmbio Sport to Tomorrow, que interliga o Brasil e o Japão, e busca promover a inclusão do judô nas escolas públicas brasileiras. A iniciativa é fruto da parceria entre Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Embaixada do Japão e o Instituto Kodokan do Brasil.