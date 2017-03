Corrida Cross Country se consolida como um dos maiores eventos de esporte do interior de MS

O evento contará com participantes de Maracaju, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Campo Grande e Nioaque podendo entrar na rota de um dos maiores eventos de corrida do estado / Divulgação/Assessoria

No domingo (12), mais de 400 pessoas devem participar da 4ª corrida Cross Country em Sidrolândia. As inscrições foram encerradas hoje (10). O evento contará com participantes de Maracaju, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Campo Grande e Nioaque podendo entrar na rota de um dos maiores eventos de corrida do estado.

Durante 6 km atletas e amadores percorrerão terrenos diferentes, como areia, terra, cascalho, subidas e descidas, que são as características das provas cross country.

A largada será no Parque do Vacaria, percorrendo a avenida Antero Lemes da Silva até a avenida Aquidaban, seguindo até a rua Mato Grosso (ADCS) sentido avenida das Flores até o CTG e retornando pelo mesmo trajeto até chegar novamente no Parque do Vacaria com uma volta no lago. As inscrições foram totalmente gratuitas e os competidores ganharão troféu de 1º ao 5º lugares na classificação geral, medalhas do 1º ao 3º lugares por categoria e medalha de participação para todos os corredores.

A corrida contará com a participação do grupo de Bike Embarrados de Sidrolândia. Eles acompanharão a corrida durante o trajeto. Grupos da terceira idade e autoridades locais também farão participação na largada festiva.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Sandro Luiz Gonzales espera atrair um grande público para acompanhar o evento. “Esperamos proporcionar uma manhã de domingo agradável para as famílias de Sidrolândia que quiserem acompanhar por onde os competidores passarem”, declarou o secretário.

O evento tem apoio do Governo do Estado através da Fundesporte e conta com a parceira da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Cultura. Equipes do Corpo de Bombeiros e saúde darão suporte durante todo o evento.

Há muito tempo a corrida vem ganhando adeptos no Estado e é comum ver grupos de corridas com pessoas que resolveram aderir a prática. Uns buscam saúde, outros emagrecimento ou hobby e enchem os parques, praças e avenidas.

Esta modalidade vem alcançando grande espaço no circuito das corridas e acontecem regularmente diversas etapas em todo Brasil. As provas exigem um pouco mais dos atletas, são provas de maior duração do que em circuito mais plano. É preciso atenção redobrada para visualizar onde estará pisando, preparação especial de vestimentas, hidratação e alimentação durante a prova.

Veja Também

Comentários