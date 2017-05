Com luxação no ombro, Marcelo Oliveira desfalcará o Grêmio por um mês

Em meio a uma temporada marcada pelos desfalques por lesão, o técnico Renato Gaúcho ganhou mais um problema no Grêmio. Nesta segunda-feira, o clube gaúcho confirmou que o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira vai ficar afastado do futebol por cerca de um mês, após sofrer uma luxação no ombro esquerdo.

A lesão de Marcelo Oliveira aconteceu durante a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Durante o segundo tempo, o jogador foi atingido por uma tentativa desastrada de bicicleta e caiu já sentindo muitas dores no ombro.

Após ser submetido a exames, Marcelo Oliveira foi diagnosticado com a luxação e teve a previsão de afastamento estabelecida. Sem ele, Renato deve dar mais espaço para Bruno Cortez, contratado no início da temporada e que ainda não teve uma sequência de jogos pelo Grêmio.

Se em uma lateral não terá Marcelo Oliveira, na outra, Renato segue sem poder contar com Edílson. Mais uma vez, o jogador ficou de fora do treinamento da equipe, também por sofrer com problemas físicos, e o departamento médico já confirmou sua ausência nas próximas duas partidas.

Mas nem todas as notícias do dia foram ruins para o Grêmio. Um dos principais jogadores do time na temporada, Miller Bolaños ficou mais próximo de voltar a atuar nesta segunda-feira. Ele voltou a trabalhar no campo, em meio à reta final de recuperação de um problema muscular. No entanto, apenas correu em volta do gramado e deve seguir afastado dos gramados.

Sem a presença dos titulares, que ficaram na academia, Renato comandou um trabalho técnico e tático no CT Presidente Luiz Carvalho. Foi o início da preparação para o duelo diante do Fluminense, nesta quarta-feira, na Arena, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Veja Também

Comentários