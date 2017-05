Com lesão no quadril, Isaiah Thomas desfalca Celtics no restante dos playoffs

Se já não bastasse a dificuldade exibida para ser minimamente competitivo diante do Cleveland Cavaliers, o Boston Celtics ganhou mais um problema para a sequência da decisão da Conferência Leste. Neste sábado, a equipe confirmou que Isaiah Thomas, considerado o seu principal jogador, está fora do restante dos playoffs da temporada 2016/2017 da NBA.

Em um comunicado oficial divulgado neste sábado, o Celtics explicou que Thomas agravou uma lesão no quadril direito na última sexta-feira, durante a derrota por 130 a 86 para o Cavaliers, em casa, no Jogo 2 da série, o que o levou a nem voltar à quadra para o intervalo.

Agora, o Celtics confirma que o problema o impedirá de entrar em quadra no restante dos playoffs. A equipe explicou que Thomas se lesionou em 15 de março, durante duelo com o Minnesota Timberwolves, o levando a perder os dois compromissos seguintes. O problema foi agravado no Jogo 6 da semifinal da Conferência Leste com o Washington Wizards, em 12 de maio.

E a situação se tornou ainda mais grave na última sexta para Thomas, que teve médias de 28,9 pontos e 5,9 assistências na temporada regular. Já nos playoffs, ele acumulava 23,3 pontos e 6,7 assistências por jogo.

"Isaiah tem trabalhado incansavelmente para lidar com essa lesão desde que ela ocorreu pela primeira vez", disse o diretor médico do Celtics, Brian McKeon. "O inchaço aumentou durante os dois primeiros jogos contra o Cleveland, e para evitar mais danos significativos a longo prazo para o seu quadril, não poderíamos mais permitir que ele continuasse", acrescentou.

Já sem Thomas, o Celtics precisará de ao menos um triunfo como visitante para evitar ser "varrido". Após perder os dois primeiros jogos da série melhor de sete em casa, o time vai até Cleveland encarar os atuais campeões da NBA neste domingo e na próxima terça-feira.

