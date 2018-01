Com lesão na coxa, Lucas Veríssimo desfalca Santos contra o Bragantino

Após perder o atacante Bruno Henrique, o Santos sofreu nova baixa entre os seus titulares para o duelo com o Bragantino, segunda-feira, na Vila Belmiro. O clube confirmou neste sábado que o zagueiro Lucas Veríssimo está lesionado e não terá condições de atuar no compromisso válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Lucas Veríssimo se lesionou na última quarta-feira, durante a estreia do Santos na temporada 2018, contra o Linense. O zagueiro reclamou de um incômodo na região anterior da coxa direita ainda durante o primeiro tempo do duelo, mas acabou sendo substituído apenas durante o segundo tempo do compromisso.

Em nova avaliação da sua condição, realizada neste sábado, o departamento médico do Santos constatou uma lesão no terço médio do músculo reto anterior da coxa. Não há uma previsão sobre o período de afastamento do zagueiro, mas o clube adiantou que ele não terá condições de enfrentar o Bragantino.

Sem Lucas Veríssimo, a tendência é que o técnico Jair Ventura opte por escalar Luiz Felipe como titular da zaga, ao lado de David Braz. Foi ele quem o treinador escolheu para ocupar a vaga durante a etapa final do duelo com o Linense, na última quarta.

O zagueiro, de 24 anos, passou boa parte do último ano em recuperação de grave lesão e disputou oito jogos no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Agora, então, iniciou a pré-temporada ao lado do elenco principal e trabalha para reconquistar seu espaço entre os titulares do time.

A outra opção de Jair para a zaga do Santos é Cleber. O zagueiro chegou como contratação de peso em 2017, mas terminou a temporada emprestado ao Coritiba. Ele retornou ao time e deverá ficar no banco de reservas diante do Bragantino.

Além de Lucas Veríssimo, o Santos também não contará com Bruno Henrique, que sofreu uma contusão na retina do olho direito nos minutos iniciais do duelo com o Linense. A sua vaga será ocupada por Arthur Gomes, autor de dois gols na partida de quarta-feira.

Assim, o Santos deve entrar em campo para enfrentar o Bragantino com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Romário; Alison, Renato e Vecchio; Copete, Arthur Gomes e Rodrigão.