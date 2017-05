Com lesão muscular, Nenê é cortado dos playoffs da NBA

O pivô Nenê está fora dos playoffs da NBA. Com uma lesão muscular, o brasileiro não terá condições físicas de defender o Houston Rockets na sequência da disputa decisiva da competição. A equipe de Nenê está empatada com o San Antonio Spurs em 2 a 2, na semifinal da Conferência Oeste.

De acordo com o time, o brasileiro sofreu lesão no músculo adutor da perna esquerda. O departamento médico ainda avalia as possibilidades de tratamento. Mas, independente da opção, o jogador não terá condições de voltar a jogar ainda nestes playoffs. O Rockets deve fornecer mais informações sobre a lesão do brasileiro nos próximos dias.

O pivô se machucou na partida deste domingo, contra o Spurs, logo no primeiro quarto. Nenê, que vive grande fase pela equipe, acusou um problema na virilha e foi levado a um hospital para realizar exames e saber a real gravidade da lesão. Horas depois, foi confirmada a lesão muscular.

Antes de se machucar, Nenê jogou por apenas dois minutos e ajudou o time da casa com quatro pontos. A ausência do brasileiro, entretanto, foi suprida com eficiência pelo bom conjunto do Rockets, que também contou com atuação decisiva de James Harden para superar o Spurs por 125 a 104, em casa.

Veja Também

Comentários