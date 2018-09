Com lesão muscular, Marcelo desfalca Real Madrid no clássico diante do Atlético

Contundido, Marcelo vai desfalcar o Real Madrid no clássico deste sábado diante do Atlético de Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O lateral-esquerdo foi submetido a uma ressonância magnética e ficou constatada uma lesão muscular em sua perna direita.

O brasileiro se machucou na quarta-feira durante a derrota do Real, por 3 a 0, para o Sevilla, pelo Espanhol. E embora tenha confirmado a lesão do jogador, o clube madrilenho não apresentou uma previsão sobre o seu período de afastamento dos gramados.

Sem um substituto natural para a posição, o técnico Julen Lopetegui terá de improvisar na lateral esquerda do Real Madrid. E Marcelo nem é o seu único problema, pois outro que está fora é o meia Isco, que foi submetido no início da semana a uma cirurgia por causa de apendicite.

Em compensação, Dani Carvajal está recuperado de um problema muscular e fica à disposição de Lopetegui. Álvaro Odriozola é outro que será opção para o clássico, quando o Real Madrid tentará se recuperar da dura derrota para o Atlético.

Antes do treino desta sexta-feira, os jogadores do Real foram submetidos a exames antidoping, que estão sendo realizados em todas as equipes do Campeonato Espanhol. O Real Madrid soma 13 pontos no torneio, mesma pontuação do Barcelona, mas perde no saldo de gols para o rival (10 a 6). O Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar com 11 pontos.