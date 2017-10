Com lesão grave na coxa, Hudson está fora do restante da temporada no Cruzeiro

O volante Hudson, que deixou o treino da última sexta-feira, na Toca da Raposa, chorando de dor, realizou exames neste sábado e teve uma lesão de grau 4 (gravidade elevada) no adutor da coxa direita confirmada pelo departamento médico do Cruzeiro. Com isso, o jogador não atuará mais nesta temporada. O time celeste não tem previsão de quando o atleta retornará aos gramados.

No Instagram, Hudson agradeceu o apoio do torcedores celestes. "Às vezes tudo que você precisa é fazer uma oração e resistir a tempestade. Agradeço a todos que estão mandando mensagens de apoio, logo logo estarei de volta e se Deus quiser melhor ainda".

Emprestado pelo São Paulo, o contrato do volante com a equipe mineira termina no fim deste ano. No entanto, as duas diretorias já estariam conversando sobre uma possível renovação.

No treino da última sexta-feira, o volante se machucou sozinho após tentar driblar o meia Thiago Neves. Para o confronto contra o Palmeiras, nesta segunda-feira, em São Paulo, o técnico Mano Menezes irá utilizar o argentino Lucas Romero. O atacante Alisson, que reclamou de dores no joelho e na coxa esquerda, também será desfalque no duelo válido pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.