Com lesão como a de Neymar na Copa, Robinho desfalcará Atlético-MG por 3 semanas

O departamento médico do Atlético Mineiro confirmou na tarde desta quinta-feira, após submeter Robinho a exames, que o atacante sofreu uma pequena fratura na coluna no amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia, na última quarta à noite, no Engenhão, no Rio. Por causa do problema, o clube irá desfalcar a equipe por um período estimado de três semanas.

A lesão sofrida por Robinho foi semelhante à ocorrida com Neymar nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, curiosamente também diante da seleção colombiana. Naquela ocasião, o principal astro do Brasil acabou ficando fora da continuidade do Mundial, na qual a equipe nacional foi humilhada pela Alemanha com uma goleada por 7 a 1 nas semifinais e depois ainda caiu por 3 a 0 diante da Holanda na disputa do terceiro lugar.

Médico do Atlético-MG e da própria seleção brasileira, Rodrigo Lasmar explicou nesta quinta-feira a lesão sofrida pelo atacante, que assim ficará fora dos primeiros jogos oficiais do seu time nesta temporada, entre eles o clássico com o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, pela Copa da Primeira Liga.

"O Robinho, no jogo de ontem (quarta), no amistoso contra a Colômbia, sofreu um trauma na região posterior do corpo, próxima à região lombar. Ele acabou sofrendo uma fratura pequena no processo transverso da terceira vértebra lombar. Traduzindo o que é isso, é uma fratura pequena, incompleta, no osso da coluna lombar, em um processo ósseo que se localiza em uma vértebra bem baixa. O processo de recuperação que não vai demorar poucos dias, mas não será também um processo tão longo, porque ela não foi completa e sem desvio", revelou Lasmar.

Robinho levou uma pancada nas costas no final do primeiro tempo do jogo contra a Colômbia e, por causa dele, deixou o campo com dificuldades logo em seguida. Por causa da pequena fratura, o atacante irá desfalcar o Atlético pela primeira vez neste sábado, quando o time estreará no Campeonato Mineiro contra o América de Teófilo Otoni, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

